"Укрзалізниця" може отримати $200 мільйонів від Світового банку для збільшення експорту зерна

Світовий банк може виділити "Укрзалізниці" $200 млн для розвитку пропускної здатності експорту зерна.

Про це повідомив очільник компанії Олександр Камишін у Telegram.

"Попередньо домовились із Світовим Банком про $200 млн фінансування наших проєктів по розвитку пропускної здатності експорту зерна", – зазначив він за результатами Конференції з відновлення України у швейцарському Лугано.

Раніше Камишін заявляв, що "Укрзалізниця" не зможе забезпечити експорт зерна без розблокування портів. Наразі компанія забезпечує перевезення близько 40-50% українського експорту, ще 35-40% припадає на Дунайські порти, решта 10-15% – на автотранспорт.

Як повідомлялося, у червні 2022 року Україна експортувала 2,17 млн тонн зернових, зернобобових, олійних і продуктів їх переробки, що на 470 тис. тонн, або 25% більше ніж у попередньому місяці.