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Новини
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Попри війну експорт ІТ-послуг зріс на 27% - $6,8 млрд

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IT-послуги стали єдиною сферою бізнесу, яка зросла у поточному році у порівнянні з 2021 – на 27%. Так, за 5 місяців поточного року частка IT у всьому експорті послуг склала 46% проти 37% роком раніше.

Про це повідомляє пресслужба платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Із січня по травень 2022 року весь експорт послуг залишився на рівні відповідного періоду минулого року – $6,8 млрд.

Водночас експорт товарів впав на 20% – з $22,5 млрд до $17,9 млрд. Падіння зафіксовано в основних категоріях, таких як чорні метали – 38%, продовольство – 6%.

Географія експорту товарів теж змінилася. У 2021 році частки Європи та Азії в загальному обсязі були майже однакові – 38% і 40% відповідно. Натомість в 2022 частка Європи зросла удвічі та в експорті склала 78% ($2,08 млрд з $2,65 млрд).

Експорт до Європи за період січень-травень 2022 року збільшився на 6% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, експорт до Азії скоротився на 86% (до $302 млн), до Америки на 67% (до $67 млн), до Африки на 84% (до $56 млн), до країн СНД – на 74% (до $137 млн).

Як повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2022 року українська ІТ-індустрія забезпечила $2 млрд експортних надходжень, що на 28% більше ніж за аналогічний період 2021 року ($1,44 млрд).

Експорт ІТ-послуг у 2021 році перевищив $6 млрд, галузь принесла країні понад 4% ВВП України.

Автор: 

експорт (3810) ІТ-індустрія (541) OpenDataBot (67)


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О, зараз набіжить люмпен і буде розказувати, що мало ІТшникам повісток видають.
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06.07.2022 11:32 Відповісти
Ні, що треба тимчасово платити 20% і не скиглити та не робити з себе касту, поки звичайні працівники і роботодавці платять 40% сумарно, а в голанлії чи ізраілі 50%.
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06.07.2022 12:24 Відповісти
Зараз кожен, хто заводить валюту до країни - на вагу золота. Хай хоч нуль податків платить. Бо вся країна валюту виводить, викуповуючи тепліки, мавіки, снарягу у Європі. Плюс 5 млн біженців щось купують для прожиття там за евро.

Маємо перекос балансу торгових операцій, котрий буде призводити до значної девальвації гривні. Якщо наші бізнеси не заведуть сюди валюту, то в кращому разі нам її дадуть західні партнери під відсоток, котрий сплачуватимемо ми всі.

Кажу як працівник, що платить податки на загальних умовах - 40% ЄСВ + ПДФО, плюс 20% ПДВ і 1.5% ВЗ. Айтішники, аграрії і інші експортери бережуть мою гривневу зарплату від знецінення.
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06.07.2022 12:42 Відповісти
IT зараз платить +20% податку через фіксований курс долара
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06.07.2022 13:27 Відповісти
Ну я, звичайно, швидше виключення, але я влаштований офіційно. І плачу податки по повній. Плюс податок на курс Євро. Я згоден платити і військовий збір (навіть 10%), і 20% на дохід - але я не розумію, чого я маю платити податок на "курс" та соц. страх. (крім його невеликої частини, що йде в пенсійний фонд). Зробіть для ІТ шників 15% військовий збір (але не менше певної суми) а взамін гарантуйте відсутність повісток (звичайно, якщо немає ПОВНОЇ жопи на фронті). Але ні. Військоми будуть брати на лапу собі і відправляти на фронт тих, хто їм не дасть хабара. Не важливо, скільки він платить податків.
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06.07.2022 14:43 Відповісти
І, чомусь ви приводите в якості прикладу Голандію та Ізраіль. А не Германію, де 30%, або Канаду чи США - де 20 чи навіть менше.
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06.07.2022 14:46 Відповісти
Може дозріє справедливе рішення зробити бронь для IT.
У ганебному мордорі для IT купа пільг і звільнення від призову давно зробили.
У нас, майже єдину стабільно працюючу галузь, знищують.
Зрозумійте, з такими умовами, правдами-неправдами, люди виїдуть, тільки щоб вже ніколи НЕ повернутись. Не можна так. Хтось з великими яйцями повинен прийняти рішення.
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06.07.2022 16:30 Відповісти

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