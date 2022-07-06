Попри війну експорт ІТ-послуг зріс на 27% - $6,8 млрд
IT-послуги стали єдиною сферою бізнесу, яка зросла у поточному році у порівнянні з 2021 – на 27%. Так, за 5 місяців поточного року частка IT у всьому експорті послуг склала 46% проти 37% роком раніше.
Про це повідомляє пресслужба платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Із січня по травень 2022 року весь експорт послуг залишився на рівні відповідного періоду минулого року – $6,8 млрд.
Водночас експорт товарів впав на 20% – з $22,5 млрд до $17,9 млрд. Падіння зафіксовано в основних категоріях, таких як чорні метали – 38%, продовольство – 6%.
Географія експорту товарів теж змінилася. У 2021 році частки Європи та Азії в загальному обсязі були майже однакові – 38% і 40% відповідно. Натомість в 2022 частка Європи зросла удвічі та в експорті склала 78% ($2,08 млрд з $2,65 млрд).
Експорт до Європи за період січень-травень 2022 року збільшився на 6% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, експорт до Азії скоротився на 86% (до $302 млн), до Америки на 67% (до $67 млн), до Африки на 84% (до $56 млн), до країн СНД – на 74% (до $137 млн).
Як повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2022 року українська ІТ-індустрія забезпечила $2 млрд експортних надходжень, що на 28% більше ніж за аналогічний період 2021 року ($1,44 млрд).
Експорт ІТ-послуг у 2021 році перевищив $6 млрд, галузь принесла країні понад 4% ВВП України.
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Маємо перекос балансу торгових операцій, котрий буде призводити до значної девальвації гривні. Якщо наші бізнеси не заведуть сюди валюту, то в кращому разі нам її дадуть західні партнери під відсоток, котрий сплачуватимемо ми всі.
Кажу як працівник, що платить податки на загальних умовах - 40% ЄСВ + ПДФО, плюс 20% ПДВ і 1.5% ВЗ. Айтішники, аграрії і інші експортери бережуть мою гривневу зарплату від знецінення.
У ганебному мордорі для IT купа пільг і звільнення від призову давно зробили.
У нас, майже єдину стабільно працюючу галузь, знищують.
Зрозумійте, з такими умовами, правдами-неправдами, люди виїдуть, тільки щоб вже ніколи НЕ повернутись. Не можна так. Хтось з великими яйцями повинен прийняти рішення.