Попри війну експорт ІТ-послуг зріс на 27% - $6,8 млрд

IT-послуги стали єдиною сферою бізнесу, яка зросла у поточному році у порівнянні з 2021 – на 27%. Так, за 5 місяців поточного року частка IT у всьому експорті послуг склала 46% проти 37% роком раніше.

Про це повідомляє пресслужба платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Із січня по травень 2022 року весь експорт послуг залишився на рівні відповідного періоду минулого року – $6,8 млрд.

Водночас експорт товарів впав на 20% – з $22,5 млрд до $17,9 млрд. Падіння зафіксовано в основних категоріях, таких як чорні метали – 38%, продовольство – 6%.

Географія експорту товарів теж змінилася. У 2021 році частки Європи та Азії в загальному обсязі були майже однакові – 38% і 40% відповідно. Натомість в 2022 частка Європи зросла удвічі та в експорті склала 78% ($2,08 млрд з $2,65 млрд).

Експорт до Європи за період січень-травень 2022 року збільшився на 6% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, експорт до Азії скоротився на 86% (до $302 млн), до Америки на 67% (до $67 млн), до Африки на 84% (до $56 млн), до країн СНД – на 74% (до $137 млн).

Як повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2022 року українська ІТ-індустрія забезпечила $2 млрд експортних надходжень, що на 28% більше ніж за аналогічний період 2021 року ($1,44 млрд).

Експорт ІТ-послуг у 2021 році перевищив $6 млрд, галузь принесла країні понад 4% ВВП України.