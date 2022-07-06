"Приватбанк" та monobank знизили курс гривні для розрахунків картками за кордоном (оновлено)

Державний "Приватбанк" знизив курс гривні до іноземних валют при проведенні безготівкових операцій, в тому числі при розрахунку банківськими картками та знятті валюти за кордоном, зрівнявши його з курсом обміну готівкової валюти у відділеннях банку. Курс гривні для карткових операцій також знизив віртуальний банк monobank.

Як повідомляє пресслужба "Приватбанку", новий валютний курс для безготівкових операцій встановлено із середи, 6 липня.

"Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації", – йдеться у повідомленні.

"У першу чергу, це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток", – додали в банку.

За даними на сайті банку, курс гривні за картковими операціями на сьогодні встановлено на рівні 35,25-35,461 грн/$ та 36,55-36,64 грн за євро. Для порівняння, до цього встановлений "Приватбанком" фіксований курс продажу валюти при розрахунку гривневими картками за кордоном становив 32,7869 грн/$ та 34,1297 грн за євро.

Водночас банк конвертував валюту з карткових рахунків у гривню за фіксованим курсом 29,2549 грн/$ та 30,58 грн за євро.

При цьому курс гривні за картковими операціями у monobank на сьогодні встановлено на рівні 35,30-35,45 грн/$ та 36,6-36,63 грн за євро.

Як повідомлялося, з 21 травня Національний банк скасував обмеження, які забороняли банкам встановлювати курс продажу готівкової іноземної валюти клієнтам, який відхилявся б від офіційного більш ніж на 10%. При цьому скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками або знімають валюту за кордоном. Тоді ж НБУ зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі).

Нацбанк зазначав, що зменшення ліміту на зняття готівки за кордоном також мінімізує "картковий туризм", оскільки значна частина знятої з карток за кордоном готівки потім повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок.

Водночас найбільші банки не поспішали зрівнювати курс при купівлі/продажу готівкової валюти у своїх відділеннях та курс конвертації валюти за картковими рахунками, що робило більш вигідними розрахунки гривневими картками за кордоном, водночас ті громадяни, які залишаються в Україні, змушені були міняти валюту з карток на гривню за невигідним курсом.