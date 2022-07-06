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Новини
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"Приватбанк" та monobank знизили курс гривні для розрахунків картками за кордоном (оновлено)

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Державний "Приватбанк" знизив курс гривні до іноземних валют при проведенні безготівкових операцій, в тому числі при розрахунку банківськими картками та знятті валюти за кордоном, зрівнявши його з курсом обміну готівкової валюти у відділеннях банку. Курс гривні для карткових операцій також знизив віртуальний банк monobank.

Як повідомляє пресслужба "Приватбанку", новий валютний курс для безготівкових операцій встановлено із середи, 6 липня.

"Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації", – йдеться у повідомленні.

"У першу чергу, це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток", – додали в банку.

За даними на сайті банку, курс гривні за картковими операціями на сьогодні встановлено на рівні 35,25-35,461 грн/$ та 36,55-36,64 грн за євро. Для порівняння, до цього встановлений "Приватбанком" фіксований курс продажу валюти при розрахунку гривневими картками за кордоном становив 32,7869 грн/$ та 34,1297 грн за євро.

Водночас банк конвертував валюту з карткових рахунків у гривню за фіксованим курсом 29,2549 грн/$ та 30,58 грн за євро.

При цьому курс гривні за картковими операціями у monobank на сьогодні встановлено на рівні 35,30-35,45 грн/$ та 36,6-36,63 грн за євро.

Як повідомлялося, з 21 травня Національний банк скасував обмеження, які забороняли банкам встановлювати курс продажу готівкової іноземної валюти клієнтам, який відхилявся б від офіційного більш ніж на 10%. При цьому скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками або знімають валюту за кордоном. Тоді ж НБУ зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). 

Нацбанк зазначав, що зменшення ліміту на зняття готівки за кордоном також мінімізує "картковий туризм", оскільки значна частина знятої з карток за кордоном готівки потім повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок.

Водночас найбільші банки не поспішали зрівнювати курс при купівлі/продажу готівкової валюти у своїх відділеннях та курс конвертації валюти за картковими рахунками, що робило більш вигідними розрахунки гривневими картками за кордоном, водночас ті громадяни, які залишаються в Україні, змушені були міняти валюту з карток на гривню за невигідним курсом.  

Автор: 

валюта (2147) гривня (1528) курс (1479) Приватбанк (1780) обмін валюти (682)


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вивід та продажа валюти по безготівкових рахунках з України заборонена , який сенс цієї статті ?
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06.07.2022 13:42 Відповісти
Серйозно? З гривневих рахунків валюта виплачується з банкомату за кордоном легко і весь час.
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06.07.2022 16:54 Відповісти
За даними на сайті банку, курс гривні за картковими операціями на сьогодні встановлено на рівні 35,25-35,461 грн/$ та 36,55-36,64 грн за євро. Для порівняння, до цього встановлений "Приватбанком" фіксований курс продажу валюти при розрахунку гривневими картками за кордоном становив 32,7869 грн/$ та 34,1297 грн за євро. Водночас банк конвертував валюту з карткових рахунків у гривню за фіксованим курсом 29,2549 грн/$ та 30,58 грн за євро. Джерело: https://biz.censor.net/n3352348

Просто коммерческим банкам при поддержке НБУ очень хочется заработать деньги на обменном курсе валют и это должно приветствоваться, когда это делается на открытом рынке в конкурентных условиях что должно приводить стабильным ценам и уменьшению банковской маржи, но в банковской системе нет конкуренции да и самого рынка нет а есть товар из подполы - валюта для белых - партийных людей как в СССР а остальным что бы прибрести надо переплатить - когда банки продают $ при расчетах картой клиента за границей по 32.78 а покупают по фиксированному курсу - по 29.25 хотел сказать на рынке но нет ни какого рынка а с под прилавка золото-валютного запаса государства при поддержке НБУ для "элиты" которые владеют или распоряжаются банками. Таким образом на продаже золото-валютных запасов государства банки при поддержке НБУ зарабатывают 3.53 грн. или 12% с каждого $ а скажем на объме в 15 миллардов $ в год это 1.8 миллрд. $ - например в развитых странах маржа при операциях с гос. активами в среднем 2%.
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06.07.2022 14:25 Відповісти
краще написати - підвищили курс доллара.
зараз маємо різницю 20% між безготівковою купівлею та продажем.
краще б вже зробили податок 20%, а так ця різниця піде комусь у кишеню.
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06.07.2022 16:13 Відповісти
А тобі яка різниця, що ми маємо? Ти обрав жити в іншій країні, і нам плювати на твою думку.
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06.07.2022 18:52 Відповісти
Жителька умовного Ужгорода накинула собі на картку гривень, перейшла кордон у словаччину, зняла в банкоматі євро за курсом 32. Приїхала в Україну продала ці євро вже за курсом 36. Заробіток 4 грн з 1 євро. Поясніть нафіга працювати, якщо можна обілечувати країну і на цьому мати від 10 тис грн за ходку?
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06.07.2022 18:51 Відповісти

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