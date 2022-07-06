Україна отримала 140 тонн насіння гречки від Канади

В Україну доставлено насіння гречки з Канади в рамках проєкту, спрямованого на подолання дефіциту гречки в поточному році.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Загалом уряд Канади закупив і передав Україні 140 тонн насіння гречки сорту "Собо" з провінції Манітоба.

Фактичним розподілом насіння займаються "Міжнародна Асоціація Гречки", Сквирський комбінат хлібопродуктів та Спілка "Борошномели України". Насіння буде доставлено фермерам Житомирської, Закарпатської, Київської, Львівської, Полтавської, Тернопільської та Чернігівської областей.

"Отримавши це насіння гречки, ми можемо підтримати фермерів, щоб вони засіяли близько 2,5 тис. гектарів на заході та в центрі України. Враховуючи спеціалізацію, досвід господарств і якість насіння, урожайність з цієї площі становитиме не менше 2 центнерів з гектара, або 5 тис. тонн зерна гречки (3 тис. тонн обробленої гречаної крупи)", – розповів голова Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

За словами Рибчинського, основною умовою участі фермерів у програмі розподілу насіння є подальша передача врожаю з отриманого насіння за фіксованою ціною спеціалізованим переробникам зерна гречки, таким як Сквирський та Білоцерківський комбінати хлібопродуктів.

У свою чергу виробники зерна мають передавати перероблену крупу за фіксованою ціною державним та соціальним установам для використання у гуманітарних цілях.