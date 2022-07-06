Shell інвестує у найбільший у світі проєкт із виробництва скрапленого газу

Британська Shell Plc стала учасником найбільшого у світі проєкту зі збільшення виробництва СПГ в Катарі вартістю близько $29 млрд.

Про це повідомив глава Shell Бен ван Берден, передає Інтерфакс-Україна.

Shell належатиме 6,25% проєкту North Field East (NFE, що раніше називався "Розширенням Північного родовища") в рамках спільного підприємства з держкомпанією Qatar Energy.

Чотирьма іншими партнерами проєкту є американська Exxon Mobil та французька TotalEnergies з частками по 6,25%, а також Eni SpA та ConocoPhillips, яким належить по 3,1%.

У рамках проєкту NFE Катар планує побудувати чотири нові установки зі зрідження природного газу, які дозволять збільшити виробництво СПГ у країні до 2026 року до 110 млн тонн на рік із 77 млн тонн на рік. Очікується, що нові потужності введуть в експлуатацію до кінця 2025 року.