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Shell інвестує у найбільший у світі проєкт із виробництва скрапленого газу

аваков,катар

Британська Shell Plc стала учасником найбільшого у світі проєкту зі збільшення виробництва СПГ в Катарі вартістю близько $29 млрд.

Про це повідомив глава Shell Бен ван Берден, передає Інтерфакс-Україна.

Shell належатиме 6,25% проєкту North Field East (NFE, що раніше називався "Розширенням Північного родовища") в рамках спільного підприємства з держкомпанією Qatar Energy.

Чотирьма іншими партнерами проєкту є американська Exxon Mobil та французька TotalEnergies з частками по 6,25%, а також Eni SpA та ConocoPhillips, яким належить по 3,1%.

У рамках проєкту NFE Катар планує побудувати чотири нові установки зі зрідження природного газу, які дозволять збільшити виробництво СПГ у країні до 2026 року до 110 млн тонн на рік із 77 млн тонн на рік. Очікується, що нові потужності введуть в експлуатацію до кінця 2025 року.

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Катар (141) Shell (123) скраплений газ (1135)


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