Нацкомісія затвердила план розвитку українських газосховищ вартістю 14,4 мільярда

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП) затвердила План розвитку газосховищ на 2022-2031 роки.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Як повідомляється, загальний обсяг фінансування десятирічної програми складає 14,4 млрд грн.

Кошти інвестуватимуть за кількома основними напрямками:

у будівництво нових обʼєктів інфраструктури ПСГ – 8,2 млрд грн,

у реконструкцію технологічного обладнання підземних газосховищ – 4,9 млрд грн,

на ряд капітальних витрат, необхідних для повноцінного функціонування газосховищ: закупівлю спеціальних транспортних засобів, машин та механізмів, придбання приладів, виробничого та телекомунікаційного обладнання, тощо.

"Такий підхід до розподілу інвестицій забезпечить розвиток мережі українських ПСГ, гарантує її безперебійну роботу при закачуванні, зберіганні та відборі газу, виконання усіх зобовʼязаннь перед замовниками послуг та, що важливо, безпечне проходження опалювальних сезонів у майбутні роки", – зазначили в "Нафтогазі".