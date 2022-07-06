БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1592 відвідувача онлайн
Новини
342 0

Нацкомісія затвердила план розвитку українських газосховищ вартістю 14,4 мільярда

газосховище

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП) затвердила План розвитку газосховищ на 2022-2031 роки.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Як повідомляється, загальний обсяг фінансування десятирічної програми складає 14,4 млрд грн.

Кошти інвестуватимуть за кількома основними напрямками:

  • у будівництво нових обʼєктів інфраструктури ПСГ – 8,2 млрд грн,
  • у реконструкцію технологічного обладнання підземних газосховищ – 4,9 млрд грн,
  • на ряд капітальних витрат, необхідних для повноцінного функціонування газосховищ: закупівлю спеціальних транспортних засобів, машин та механізмів, придбання приладів, виробничого та телекомунікаційного обладнання, тощо.

"Такий підхід до розподілу інвестицій забезпечить розвиток мережі українських ПСГ, гарантує її безперебійну роботу при закачуванні, зберіганні та відборі газу, виконання усіх зобовʼязаннь перед замовниками послуг та, що важливо, безпечне проходження опалювальних сезонів у майбутні роки", – зазначили в "Нафтогазі".

Автор: 

газ (7906) газосховище (617) НКРЕКП (1439)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 