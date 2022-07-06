Хорватія перейде на євро з 2023 року

Європарламент підтримав позитивний висновок щодо готовності Хорватії увійти в єврозону з 1 січня 2023 року.

Про це йдеться у комюніке Європарламенту, передає Європейська правда.

Як повідомляється, 539 голосами "за", 45 – "проти" і 48 – "утрималися" європарламентарі схвалили звіт, у якому йдеться, що Хорватія відповідає усім необхідним критеріям для переходу на євро з 1 січня 2023 року.

Водночас парламентарі зазначили, що чекає заходів з боку хорватського уряду щодо конвергентності цін, щоби запровадження євро не призвело до штучного зростання цін.

У травні цього року Хорватський парламент ухвалив законопроєкт про приєднання до єдиної європейської валюти. Таким чином, вже з 2023 року Хорватія стане двадцятою країною єврозони.