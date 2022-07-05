Суд арештував активи мережі парфумерних магазинів Brocard

Подільський районний суд Києва наклав арешт на майно ТОВ "Брокард-Україна" в рамках кримінального провадження.

Згідно з оприлюдненою у Єдиному держреєстрі судових рішень ухвалою, рішення про арешт було ухвалено судом 18 травня, проте 20 червня арешт було частково знято за клопотанням компанії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, знято заборону на зміну директора, місцезнаходження юридичної особи, внесення змін до статутних документів (за винятком складу учасників, розмірів їх часток у статутному капіталі та зміни його обсягу).

Згідно з судовими документами, кримінальне провадження щодо ТОВ "Брокард-Україна" здійснюється за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади) КК України.

Раніше видання RAU із посиланням на лист "Brocard Україна" компаніям-партнерам повідомило, що мережу магазинів Brocard купив французький парфумерний холдінг Philippe Benacin Holding.

Однак 16 червня Антимонопольний комітет (АМКУ) заявив, що не надавав дозволу французькому косметичному холдингу Philippe Benacin на придбання 100% двох українських компаній, яким належать активи мережі в Україні, – ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон".

На початок 2022 року мережа Brocard налічувала близько 100 магазинів у 26 містах України. Штат компанії становив 1,8 тис. працівників. За даними компанії, загальний товарообіг мережі у 2020 році становив 4,13 млрд грн.

З 2010 року "Брокард-Україна" належав офшорному кіпрському холдингу з російськими власниками, а кінцевим бенефіціаром компаній "Брокард-Україна" була власниця російської мережі "Л'Етуаль" Тетяна Володіна.