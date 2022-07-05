Україна подала заявку на вступ до ОЕСР

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав від імені України заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Це відбулося під час дискусії про практичне впровадження Плану відновлення України в межах конференції в Лугано (Швейцарія).

Заявку на вступ до ОЕСР Прем'єр-міністр передав генеральному секретарю ОЕСР Матіасу Корману.

"Сподіваємося, що Рада ОЕСР розгляне цей документ, аби ми могли приєднатися якнайшвидше", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що Україна поділяє всі цілі та цінності ОЕСР, а членство в організації є одним із наріжних каменів успішного відновлення й розвитку України.

"Поточна підтримка, майбутня робота з відновлення та вступу України до ЄС, початок якого підтримали всі країни-члени ЄС, базуватиметься на завершенні структурних реформ в Україні – сфері, де підтримка ОЕСР має фундаментальне значення", – наголосив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Організація економічного співробітництва та розвитку планує відкрити свій офіс в Україні.