БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1006 відвідувачів онлайн
Новини
143 0

Нацкомісія скасувала публічне обговорення нових тарифів на тепло та електроенергію

нкрэку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на своєму засіданні 5 липня скасувала відкриті обговорення питань, пов'язаних із встановленням тарифів на тепло і електроенергію для АЕС, ТЕС, ТЕЦ і когенераційних установок на період дії військового положення.

Відповідне рішення регулятора закріплено постановою "Про врегулювання окремих питань щодо встановлення цін/тарифів на електричну та/або теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях, АЕС, когенераційних установках та схвалення інвестиційних програм ліцензіатів у період дії в Україні військового стану", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цією постановою Нацкомісія також заборонила відкриті обговорення інвестиційних програм виробників тепла та електроенергії, а також змін до них.

Як зазначається у тексті постанови, НКРЕКП при її прийнятті також врахувала положення своєї попередньої постанови №349 від 26 березня 2022 року "Про захист інформації, яка в умовах військового стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури".

В обґрунтуванні до проєкту рішення вказано, що його розроблено "з урахуванням надходження до НКРЕКП звернень виробників теплової та електричної енергії та для забезпечення належної експлуатації та розвитку зазначених електричних станцій та з метою стабілізації ситуації на ринку електричної енергії, забезпечення ефективної та безперебійної роботи енергосистеми України, безпеки постачання електроенергії та сталого проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 років".

Автор: 

опалення (556) тарифи (1295) електроенергія (4220) НКРЕКП (1439) опалювальний сезон (1146)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 