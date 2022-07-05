Нацкомісія скасувала публічне обговорення нових тарифів на тепло та електроенергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на своєму засіданні 5 липня скасувала відкриті обговорення питань, пов'язаних із встановленням тарифів на тепло і електроенергію для АЕС, ТЕС, ТЕЦ і когенераційних установок на період дії військового положення.

Відповідне рішення регулятора закріплено постановою "Про врегулювання окремих питань щодо встановлення цін/тарифів на електричну та/або теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях, АЕС, когенераційних установках та схвалення інвестиційних програм ліцензіатів у період дії в Україні військового стану", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цією постановою Нацкомісія також заборонила відкриті обговорення інвестиційних програм виробників тепла та електроенергії, а також змін до них.

Як зазначається у тексті постанови, НКРЕКП при її прийнятті також врахувала положення своєї попередньої постанови №349 від 26 березня 2022 року "Про захист інформації, яка в умовах військового стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури".

В обґрунтуванні до проєкту рішення вказано, що його розроблено "з урахуванням надходження до НКРЕКП звернень виробників теплової та електричної енергії та для забезпечення належної експлуатації та розвитку зазначених електричних станцій та з метою стабілізації ситуації на ринку електричної енергії, забезпечення ефективної та безперебійної роботи енергосистеми України, безпеки постачання електроенергії та сталого проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 років".