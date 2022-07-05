Нацбанк застосував заходи впливу до банків "Український капітал", "Конкорд" та "Айбокс банку"

Національний банк України в червні 2022 року застосував до 3 банків та 117 небанківських фінансових установ заходи впливу за результатами нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Так, заходи впливу застосовано до:

АТ "Банк "Український Капітал" (штрафи на 1 млн грн, на 17 тис. грн, а також письмове застереження за порушення вимог);

АТ "АКБ "Конкорд" (штраф на 60,4 млн грн та письмове застереження);

АТ "Айбокс Банк" (щодо цього банку НБУ зазначає, що не має правових підстав для опублікування відомостей про захід впливу).

Також заходи впливу застосовані до 117 небанківських фінансових установ, повний список яких доступний за посиланням.