Польща планує продати активи підсанкційних російських компаній

Уряд Польщі схвалив поправки до закону про санкції, що дозволяють призначати тимчасове управління в компаніях, які потрапили під обмеження, і, за потреби, продавати їх.

Про це заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда, передає Європейська правда.

Згідно з поправками, фізичні та юридичні особи, які потрапили у так званий чорний список міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, потраплять одночасно й під національні санкції Польщі.

Міністерство має складати перелік фізичних та юридичних осіб, які підтримують російську агресію проти України, а також причетні до порушень прав людини у Росії та Білорусі.

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У компанії, які потрапили під санкції, після ухвалених змін можна призначати тимчасове управління. Працівники таких компаній будуть отримувати державні виплати через спеціальний фонд гарантування.

Тимчасові адміністрації підсанкційних підприємств будуть покликані або продати їх, або передати їх в управління Державному казначейству, пояснив Буда.

"Це вкрай важливе положення, яке дозволить управляти компанією, яка потрапила під санкції, щоб продати її й також захистити інтереси працівників", – підкреслив міністр.

Як повідомлялося, раніше під польські санкції потрапили, зокрема, такі компанії як "Газпром", Kaspersky Lab, "Новатек" та виробник мінеральних добрив "Акрон". Також до санкційного списку увійшли російські олігархи В'ячеслав Кантор, який володіє близько 20% польської компанії Azoty, Олег Дерипаска, Міхаіл Фрідман та інші.