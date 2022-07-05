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Мінінфраструктури представило проєкти з модернізації залізничної експортної інфраструктури на $1,5 мільярда

залізниця,рейки

Міністерство інфраструктури України презентувало низку запланованих проєктів щодо розвитку залізничної експортної інфраструктури країни.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у ході форуму у Лугано (Швейцарія), передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, серед проектів:

  • будівництво нових та модернізація існуючих залізничних колій (як 1435, так і 1520 мм) у напрямку кордону з ЄС та морських портів Дунаю;
  • модернізація рухомого складу для вантажних перевезень;
  • модернізація устаткування зміни ширини колії.

Загальна вартість цих проєктів складає $1,5 млрд.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури оцінює вартість переведення однієї залізничної гілки на стандарт ЄС у $2-3 млрд.

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залізниця (821) модернізація (182) Мінінфраструктури (1376)


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