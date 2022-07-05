Мінінфраструктури представило проєкти з модернізації залізничної експортної інфраструктури на $1,5 мільярда

Міністерство інфраструктури України презентувало низку запланованих проєктів щодо розвитку залізничної експортної інфраструктури країни.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у ході форуму у Лугано (Швейцарія), передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, серед проектів:

будівництво нових та модернізація існуючих залізничних колій (як 1435, так і 1520 мм) у напрямку кордону з ЄС та морських портів Дунаю;

модернізація рухомого складу для вантажних перевезень;

модернізація устаткування зміни ширини колії.

Загальна вартість цих проєктів складає $1,5 млрд.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури оцінює вартість переведення однієї залізничної гілки на стандарт ЄС у $2-3 млрд.