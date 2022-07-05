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Новини
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Президент Швейцарії виступив проти конфіскації активів Росії на користь України

кассіс

Голова Федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс виступив проти конфіскації російських активів, що потрапили під санкції, оскільки це, на його думку, суперечить основоположному для демократій праву власності.

Про це Кассіс на заключній пресконференції за підсумками дводенної міжнародної конференції з відбудови України у Лугано, повідомляє Європейська правда з посиланням на The Guardian.

Він наголосив, що захист права власності є фундаментальним у ліберальній демократії, вказавши на серйозні побоювання деяких лідерів, що пропозиції щодо конфіскації російських активів створять небезпечний прецедент і потребуватимуть конкретного правового обґрунтування.

"Право власності, право на власність є основоположним правом, правом людини", – сказав Кассіс.

Він додав, що такі права можуть порушуватися лише за наявності правової основи. 

"Потрібно впевнитися, що громадяни мають захист від влади держави. Ось що ми називаємо ліберальними демократіями", – зазначив президент Швейцарії.

Кассіс водночас зазначив, що закон дозволяє заморожувати активи для уточнення їхньої власності й перевірки їхнього зв’язку з війною або іншим злочином, але закликав дотримуватися принципу пропорційності згідно з міжнародним правом.

"Ми маємо приділити найпильнішу увагу фундаментальним правам людей, тому що зараз ми можемо прийняти рішення, яке ідеально підходить для ситуації в Україні, але ми створюємо можливість прийняти те саме рішення в багатьох інших ситуаціях і дамо набагато більше повноважень державі, позбавивши їх громадян", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала використання заморожених російських активів для відновлення України.

До того віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначав, що країни-члени Європейського союзу прийматимуть рішення щодо заморожених активів Росії, що знаходяться на їх територіях, самостійно, відповідно до власного законодавства.

Автор: 

конфіскація (330) росія (14103) Швейцарія (375) актив (93)


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Топ коментарі
+17
нешановний пане ігнаціо ! А як же з правами власності держави на свою територію,закріплену в конституції , міжнародних договорах ,визнаних ООН ? Як з правом власності українців на розбите і віджате житло,земельні наділи в лугандонії і Криму ? Сказав би,не лукавив, просто,що захищає тільки вкладників швейцарських банків .
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05.07.2022 20:04
+16
Швейцарські банкіри наживались на всіх війнах, зберігаючи награбовані гроші всіх диктаторів і просто злодіїв. В їхніх банках і досі лежать цінності, награбовані нацистами під час Другої світової війни. Саме тому вони так опікуються "правом власності" і "ліберальними цінностями".
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05.07.2022 20:23
+15
Швейцарія від першої світової нейтрально зберігає рахує бабки, хоч фашистів хоч нацистів, з того і живуть, тому заява не є дивною, бо і кацапских бабок там море, по суті це нічого не означає бо одноосібно вони нічого не вирішують
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05.07.2022 20:21
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нешановний пане ігнаціо ! А як же з правами власності держави на свою територію,закріплену в конституції , міжнародних договорах ,визнаних ООН ? Як з правом власності українців на розбите і віджате житло,земельні наділи в лугандонії і Криму ? Сказав би,не лукавив, просто,що захищає тільки вкладників швейцарських банків .
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05.07.2022 20:04 Відповісти
Швейцарія від першої світової нейтрально зберігає рахує бабки, хоч фашистів хоч нацистів, з того і живуть, тому заява не є дивною, бо і кацапских бабок там море, по суті це нічого не означає бо одноосібно вони нічого не вирішують
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05.07.2022 20:21 Відповісти
Швейцарські банкіри наживались на всіх війнах, зберігаючи награбовані гроші всіх диктаторів і просто злодіїв. В їхніх банках і досі лежать цінності, награбовані нацистами під час Другої світової війни. Саме тому вони так опікуються "правом власності" і "ліберальними цінностями".
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05.07.2022 20:23 Відповісти
Про права кацапів словєчко замовив. Або швейцарець хворий, або на гонорарах кремля
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05.07.2022 20:45 Відповісти
Там такі кацапські бабки крутяться, що за них зиве вся швейцарія.
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05.07.2022 23:22 Відповісти
По мнению этого господина, не РФ напала на Украину, после того как согласно Будапештского меморандума Украина отказалась от третьего ядерного потенциала в Мире , а Украина напала на РФ - где то мы это уже слышали. А теперь факты - как на счет того что Швейцария поставила технологии используемые в ракетном производстве РФ, что послужило дальнейшим бомбандировкам суверенного государства с многочисленными жертвами. Не хотят ли они быть солидарны в выплате ущерба нанесенного агрессией РФ в Украине? Конечно же нет. Что и требовалось доказать.
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05.07.2022 20:50 Відповісти
Думаю, що у Швейцарії агентів орди ще більше ніж у Німеччині...
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05.07.2022 21:12 Відповісти
На жаль, так. І у Ліхтенштейні
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05.07.2022 22:21 Відповісти
на рашці нема права власності. там вся власність військових злочинців
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05.07.2022 22:42 Відповісти
яка маячня, проплачений скорiш за все. PS якщо бiльшiсть вирiшить прибиздити пуйло, то побоку проведуть "основоположному для демократій праву власності".
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05.07.2022 23:01 Відповісти
И в этом случае очень хорошо, что Швейцария не в ЕС
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05.07.2022 23:05 Відповісти
федерастия не демократия, следовательно на неё демократические права не распространяются ))))
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05.07.2022 23:11 Відповісти
А право на жизнь? Россия лишает украинцев самого дорого- жизни, о чем этот длб бл говорит?
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06.07.2022 00:37 Відповісти
Садить преступника в тюрьму это тоже нарушение основного права на свободу!
Терем в демократии не должно быть.

Незря в США всю Европу называют коммунистами.
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06.07.2022 02:29 Відповісти
с гнильцой оказался игнасио... хотя... когда каждый второй то педро, то гомес, то и игнасио не стоит удивляться...
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06.07.2022 06:57 Відповісти
Хотіли "демократії"? Маєте - "поваги і права", рівність, мультикультуралізм, невтручання у внутрішні справи, незастосування сили, повагу до суверенітету і територіальної цілості....
Це ж преславуті європейські цінності.
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06.07.2022 08:12 Відповісти
коррупционер и русский агент вскрылся
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06.07.2022 08:41 Відповісти
Еще одно европейское чмо.
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06.07.2022 08:50 Відповісти
Що за проблема, нехай проявлять творчий підхід, як Канада і створять законодавство, яке не суперечить демократичним принципам, але дозволяє в правовий спосіб передавати конфісковане майно. Навіщо там армія супер юристів працює тоді, які можуть такі закони створити.
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06.07.2022 10:01 Відповісти
Воно так і буде, це наш нарід вже пошив йому робу зрадника, рюзького шпигуна та дружбана *****, а якщо ближче до справи, то знайдуться вироки судів, докази фінансування тероризму, та безліч інших при́відів, щоб зробити так як треба та вимагає совість, він же презідент, декларатівна фігура, щось накшталт німецького, такий й має розмовляти лише лозунгами....
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06.07.2022 13:22 Відповісти
Этот петух не хочет послушать украинцев у которых ****** отжали машины, квартиры и т.д.? Или у них нет права собственности? ****, сколько этой твари заплатили, чтобы он прикрылся демократией?????
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06.07.2022 11:31 Відповісти
Читаю дописувачів, скиглять чомусь...

Якщо б ці нікчеми ЗЕ!леного кольору запропонували швейцарським компаніям на ці гроші відновити Неню, то вони б в чергу ставали! То не на шановного пана Кассіса лайтеся, а на оте недолуге посміховисько, яке поїхало домовлятися.

Туристи грьобані!
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06.07.2022 13:20 Відповісти
Ничего необычного - это взорвалась очередная ватная(москальская) консерва Всех подобных "глубоко озабоченных" кацапских агентов в Европе аккуратно заносим в список)
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06.07.2022 13:36 Відповісти
От, що значить принципова позиція!
Недаремно кажуть, що гроші нациської Німеччини, які витягли з убитих євреїв, зберігались у швейцарських банках недоторканими!
Хіба можна порушувати права серійних убивць?
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14.07.2022 18:33 Відповісти

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