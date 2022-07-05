Президент Швейцарії виступив проти конфіскації активів Росії на користь України

Голова Федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс виступив проти конфіскації російських активів, що потрапили під санкції, оскільки це, на його думку, суперечить основоположному для демократій праву власності.

Про це Кассіс на заключній пресконференції за підсумками дводенної міжнародної конференції з відбудови України у Лугано, повідомляє Європейська правда з посиланням на The Guardian.

Він наголосив, що захист права власності є фундаментальним у ліберальній демократії, вказавши на серйозні побоювання деяких лідерів, що пропозиції щодо конфіскації російських активів створять небезпечний прецедент і потребуватимуть конкретного правового обґрунтування.

"Право власності, право на власність є основоположним правом, правом людини", – сказав Кассіс.

Він додав, що такі права можуть порушуватися лише за наявності правової основи.

"Потрібно впевнитися, що громадяни мають захист від влади держави. Ось що ми називаємо ліберальними демократіями", – зазначив президент Швейцарії.

Кассіс водночас зазначив, що закон дозволяє заморожувати активи для уточнення їхньої власності й перевірки їхнього зв’язку з війною або іншим злочином, але закликав дотримуватися принципу пропорційності згідно з міжнародним правом.

"Ми маємо приділити найпильнішу увагу фундаментальним правам людей, тому що зараз ми можемо прийняти рішення, яке ідеально підходить для ситуації в Україні, але ми створюємо можливість прийняти те саме рішення в багатьох інших ситуаціях і дамо набагато більше повноважень державі, позбавивши їх громадян", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала використання заморожених російських активів для відновлення України.

До того віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначав, що країни-члени Європейського союзу прийматимуть рішення щодо заморожених активів Росії, що знаходяться на їх територіях, самостійно, відповідно до власного законодавства.