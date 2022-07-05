Німецький газовий гігант Uniper просить 9 мільярдів євро допомоги через дії "Газпрому", – Bloomberg

Німецький енергохолдинг Uniper SE обговорює з урядом Німеччини пакет допомоги на загальну суму близько 9 мільярдів євро

За даними джерел агентства Bloomberg, уряд ФРН у відповідь на звернення компанії вивчає можливість використання низки заходів, включаючи надання позик, отримання частки в капіталі, а також може дозволити Uniper частково перекласти зростаючі витрати на споживачів.

За словами двох німецьких високопосадовців, в рамках свого плану уряд ФРН готує зміни до законодавства, які дозволять державі отримувати у власність частки в енергетичних компаніях, що переживають труднощі. Вони також дозволять перекласти принаймні частину вартості зростання цін на газ на клієнтів.

Uniper, яка є одним із найбільших у Німеччині імпортерів російського газу, минулого тижня повідомила, що обговорює з владою країни заходи підтримки через обмеження постачання газу російським "Газпромом".

За оцінками аналітиків, Uniper втрачає близько 30 млн євро на день через необхідність замінювати постачання російського газу дорожчими альтернативами.

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Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Водночас, за даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися запланованою на липень зупинкуою "Північного потоку" на техобслуговування, щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.