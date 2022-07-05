БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1008 відвідувачів онлайн
Новини
341 0

Мінінфраструктури планує збільшити пропускну спроможність дунайських портів у 1,7 раза

зерно,дунай,експорт

Пропускну спроможність українських портів на Дунаї планується збільшити в 1,7 раза – до 25 млн тонн на рік.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час форуму в Лугано (Швейцарія), передає Інтерфакс-Україна.

"Ми розпочали з 400 тис. тонн у березні, а зараз 1,5 млн тонн, яких ми досягли. І ми це досягли з обмеженими ресурсами та інвестиціями", – сказав Кубраков.

Так, у планах Мінінфраструктури модернізація портів "Ізмаїл", "Рені", "Усть-Дунайськ", будівництво нових терміналів (у тому числі мультимодальних) та хабів, залучення приватних інвестицій для будівництва терміналів.

Крім того, в планах розвитку дунайських портів:

  • проведення днопоглиблення;
  • подальша реалізація проєкту глибоководної навігації "Дунай-Чорне море";
  • будівництво флоту внутрішнього плавання;
  • ремонт та модернізація існуючого парку;
  • залучення уживаного парку для максимально швидкого ефекту;
  • будівництво та модернізація під'їзних залізничних колій;
  • пряме залізничне повідомлення;
  • створення умов для безперешкодного дорожнього сполучення.

За даними Кубракова, необхідні інвестиції для реалізації цих проектів складають $200 млн.

Автор: 

вантажі (1287) Дунай (118) порт (1388) Мінінфраструктури (1376)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 