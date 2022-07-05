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"Укрзалізниця" призначила новий швидкісний потяг з Києва у Львів

укрзализныця,поезд

З 9 липня "Укрзалізниця" призначає поїзд "Інтерсіті+" №743/744 за маршрутом Дарниця (Київ) – Львів.

Поїзд вирушатиме з Дарниці по четвергах та суботах о 12:27 та прибуватиме до Львова о 22:03, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Зворотно зі Львова він вирушатиме по п'ятницях та неділях о 07:08 і прибуватиме на станцію Дарниця о 16:08.

На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Київ-Пасажирський, Святошин, Коростень та Дубно.

На маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem.

Автор: 

Київ (4669) Львів (843) потяг (1290) Укрзалізниця (4740)


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