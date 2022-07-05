Українське зерно в румунському порту "Констанца" почали перевантажувати без постановки до причалу

У порту "Констанца" (Румунія) розпочато переробку українських зернових вантажів на експорт за новою методикою без постановки до причалу, що дозволить збільшити можливості та оброблюваний вантажопотік.

Про це пише Maritime.bg, передають Порти України.

"Компанія Transport Trade Services (TTS) запустила новий комплексний логістичний проєкт, який забезпечує значне збільшення українських вантажопотоків, що транспортуються з річкових портів "Рені" та "Ізмаїл", і їх подальше навантаження на морські комерційні судна в порту "Констанца", – повідомили в адміністрації порту "Констанца".

У порту "Констанца" також зазначають, що проєкт має прямий ефект – "усунення потреби в складських і складських приміщеннях з логістичного ланцюжка".

Українські вантажі будуть перевантажуватися безпосередньо з барж, які прибули річковим транспортом, на судна в глибоководній частині румунського порту. Перевантаження здійснюється плавкраном.

Першим судном, яке обробляється за новою моделлю логістики в порту "Констанца" й приймає 31 тис. тонн зернових вантажів походженням з України, став теплохід Lausanne (прапор – Сьєрра Леоне).