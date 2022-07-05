Влада Росії забрала в бюджет призначені для виплати рекордних дивідендів акціонерам "Газпрому" кошти

Держдума РФ в остаточному читанні ухвалила закон про разове підвищення податку на видобуток корисних копалин для "Газпрому".

Згідно з ухваленим документом, компанія у вересні-листопаді доплатить в російський бюджет майже 1,25 трлн рублів, пише російський Forbes.

Видання зазначає, що наприкінці червня "Газпром" відмовився виплачувати акціонерам дивіденди приблизно на таку ж суму, після чого акції компанії на біржі обвалилися на понад 30% за день.

Як повідомлялося, наприкінці травня рада директорів "Газпрому" рекомендувала акціонерам виплатити дивіденди за підсумками 2021 року у розмірі 52,5 рубля на акцію. Такі дивіденди мали стати рекордними в історії компанії та всього російського фондового ринку – сумарно на виплати могло бути спрямовано 1,24 трлн рублів.

Однак 30 червня збори акціонерів "Газпрому", понад 50% акцій якого контролює держава, вирішили не виплачувати дивіденди за 2021 рік.