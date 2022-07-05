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Новини Війна
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Росія позбавить робітників підприємств ВПК вихідних заради виробництва зброї для війни з Україною

путин

Держдума РФ ухвалила у першому читанні проєкт закону, який надає російському уряду право запроваджувати "спеціальні заходи" у сфері економіки для забезпечення ведення загарбницьких війн та проведення операцій за межами території РФ.

Відповідний проєкт закону було ініційовано урядом РФ, повідомляє російський Інтерфакс.

У пояснювальній записці необхідність ухвалення закону пояснюється "підвищеною потребою у ремонті озброєння та військової техніки та забезпеченні матеріально-технічними засобами" для проведення "спеціальної військової операції" на території України.

Уряд РФ вказує, що додаткові повноваження потрібні, щоб "дозавантажити виробничі потужності організацій оборонно-промислового комплексу, включаючи мобілізаційні, та організувати ресурсне забезпечення поставок у межах державного оборонного замовлення".

В рамках передбачених законом "спеціальних економічних заходів" російський уряд отримає право:

  • тимчасово розконсервувати мобілізаційні потужності та об'єкти;
  • розбронювати матеріальні цінності державного резерву;
  • вводити на окремих виробництвах особливий порядок залучення до роботи;
  • проводити закупівлі для виконання держоборонзамовлення у єдиного постачальника;
  • зобов'язати будь-які юридичні особи укладати держконтракти, потрібні для забезпечення проведення загарбницьких війн.

Крім того, у сфері трудових відносин уряд РФ зможе встановлювати особливий режим роботи підприємств в частині понаднормової роботи працівників за межами діючих обмежень, роботи у вихідні чи свята, відмови у наданні відпусток, скорочення вихідних, призначення двох робочих змін поспіль.

Заступник голови уряду Юрій Борисов, виступаючи з доповіддю перед депутатами, пояснив, що ці заходи мають ліквідувати дефіцит окремих фахівців на низці промислових підприємств.

Автор: 

росія (14103)


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Зато у нас они работали один день в неделю. И то не все.
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05.07.2022 19:34 Відповісти
а зараз то взагалі в простоє, війна ж бо...
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06.07.2022 02:22 Відповісти
Это должно компенсировать нехватку специалистов: ахахаха.это как если начать доить корову по 8 раз в сутки верить что она так даст больше молока.
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06.07.2022 00:45 Відповісти
завод по производству Джавелинов тоже работает в три смены - американские рабочие довольны

"спецоперация" это спасение американского ВПК !
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06.07.2022 02:26 Відповісти
я так розумію ви і вдруге проголосуєте за Зе
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06.07.2022 09:36 Відповісти
Тут главное побольше кизяка и скотча или хотя бы соплей, а ходить хоть в 3 смены можно, делать то не из чего, все "мозги" производят на загнивающем Западе.
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06.07.2022 09:11 Відповісти
Скоро у них заборонять звільнятися за особистим бажанням, як у совдепії ще до початку 2 світової
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06.07.2022 11:50 Відповісти
Я представляю,как упадёт качество продукции у работающих без выходных.
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06.07.2022 13:03 Відповісти

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