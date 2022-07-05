Попит на військові облігації Мінфіну впав до мінімуму з початку повномасштабної війни

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 5 липня, змогло розмістити номіновані в гривні облігації всього на 128 млн грн.

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, таким чином, надходження від розміщення військових облігацій впали до мінімуму з початку повномасштабного російського вторгнення.

Зокрема, від продажу ОВДП в гривні з терміном обігу три місяці під 9,5% річних надійшло 81,84 млн грн.

Ще 13,71 млн грн Мінфін залучив від розміщення шестимісячних облігацій під 10% річних та 32,45 млн грн – від продажу рарічних ОВДП під 11%.

Водночас Мінфін не зміг розмістити дворічні ОВДП під 15% річних, оскільки потенційні покупці готові були придбати їх лише за вищими ставками.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу ОВДП 28 червня змогло розмістити номіновані в гривні облігації всього на 351,1 млн грн, однак залучило ще 1,74 млрд грн (в еквіваленті) від продажу цінних паперів, номінованих у валюті.

21 червня Мінфін зміг залучити 7,68 млрд грн (в еквіваленті), в тому числі від продажу цінних паперів у гривні надійшло 1,39 млрд гривень.

Вже після цього Національний банк 23 червня профінансував держбюджет через купівлю "військових" облігацій на 35 млрд грн, збільшивши їхній портфель до 225 млрд грн, у тому числі в червні на 105 млрд грн.

При цьому Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється підвищувати ставки за ОВДП, залишаючи їх у діапазоні 9,5-11% річних.