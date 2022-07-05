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Суд арештував активи російських компаній у Харківські області вартістю 40 мільйонів, – СБУ

россия,флаг,прапор,росія

На Харківщині за ініціативи Служби безпеки України арештовано активи російських компаній на понад 40 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні управління СБУ в Харківські області.

"Мова йде про 13 приватних підприємств, які опосередковано сприяють військовій агресії РФ проти України. Їхні засновники та кінцеві бенефіціари – громадяни й юридичні особи країни-агресора. Кожне з них перераховує отримані в Україні прибутки на рахунки материнських компаній, які у свою чергу сплачують податки до державного бюджету РФ", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що це компанії з різних галузей: вони займаються торгівлею паливом, продуктами харчування, тютюновими виробами, виробництвом побутової техніки, медичним обладнанням тощо.

За рішенням Київського районного суду Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній на загальну суму понад 40 млн грн.

Заходи здійснені у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені у великих розмірах).

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Автор: 

арешт (848) росія (14103) СБУ (1535) Харківщина (262)


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