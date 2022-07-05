Автомобільний концерн Geely купив виробника смартфонів Meizu

Китайський автовиробник Zhejiang Geely Holding Group купив контрольний пакет акцій виробника смартфонів та споживчої електроніки Meizu Technology Co.

Як повідомила Geely, її дочірня компанія Hubei Xingji Shidai Technology Co. придбала 79% акцій Meizu, передає Інтерфакс-Україна.

Фінансові подробиці угоди не розголошуються.

Водночас частка засновника Meizu Хуана Сючжаня скоротилася до 9,79% із 49,08%, а інший великий інвестор компанії – Alibaba Group Holding Ltd., якій належало 27%, акцій взагалі продала свою частку, згідно з даними Державного управління регулювання ринку КНР.

Згідно з умовами угоди, Meizu, створена майже 20 років тому, продовжить працювати як незалежний бренд, у той час як Xingji Technology буде розвивати "портфель смартфонів, мобільних та пристроїв наступного покоління з використанням XR технологій".