Резервний фонд Путіна зменшився на 1,7 трильйона рублів за місяць

Обсяг Фонду національного добробуту РФ, створеного під керівництвом Владіміра Путіна, станом на 1 липня 2022 року склав 10,77 трлн рублів, зменшившись за місяць на 1,71 трильйона рублів.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну РФ.

Водночас внаслідок укріплення курсу рубля в доларах США обсяг Фонду зріс на $13 млрд – до $210,62 млрд.

Зазначимо, що станом на 1 червня обсяг Фонду становив 12,48 трлн рублів (еквівалент $197,73 млрд), на 1 травня – 11 трлн рублів (еквівалент $154,95 млрд), на 1 квітня – 13,05 трлн рублів (еквівалент $155,23 млрд).

Як повідомлялося, наприкінці травня Державна дума РФ дозволила російському уряду без внесення поправок до бюджету спрямовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ) у 2022 році на забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) федерального бюджету.

Наприкінці квітня міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що дефіцит бюджету РФ у 2022 році може становити як мінімум 1,6 трлн рублів ($21,5 млрд за курсом на той час), для його фінансування влада РФ почне використовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ). Водночас він визнав, що раніше російський уряд прогнозував бездефіцитний бюджет на 2022 рік.

Фонд національного добробуту використовується як антикризовий фонд владою РФ, він наповнюється за рахунок нафтогазових доходів федерального бюджету, частина коштів ФРБ також входить до золотовалютних резервів Росії.