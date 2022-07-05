Власник мережі фастфудів KFC оголосив про остаточний вихід з Росії

Американська корпорація Yum! Brands знаходиться у процесі продажу свого російського бізнесу, після чого повністю припинить діяльність у Росії.

Як повідомляється на офіційному сайті компанії, минулого місяця Yum! завершила передачу прав власності на всі активи франшизи Pizza Hut місцевому оператору, який ініціював процес ребрендингу локацій.

"Компанія також перебуває на прогресивній стадії передачі права власності на свої ресторани KFC, операційну систему та права на основну франшизу, включаючи мережу франчайзингових ресторанів, місцевому оператору", – зазначається у повідомленні.

В компанії нагадали, що Yum! Brands після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну прийняла рішення про призупинення роботи всіх ресторанів, що належать компанії в РФ, припинення всіх інвестицій і зусиль щодо розвитку ресторанів, а також перенаправлення будь-яких прибутків від діяльності в Росії на гуманітарні цілі.

"Після завершення транзакції KFC Yum! Brands має намір повністю вийти з Росії", – додали в компанії.

Yum! Brands має понад 53 тис. ресторанів по світу, 98% з яких належать та управляються франчайзі. У РФ працюють близько 1 тис. ресторанів швидкого обслуговування KFC та 50 піцерій Pizza Hut, майже всі з яких управляються незалежними партнерами та працюють за франчайзингом.