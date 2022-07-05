Мінагрополітики підписало меморандум з постачальниками пестицидів на $400 мільйонів

Міністерство аграрної політики та продовольства України, ТОВ "Сингента" та ТОВ "Адама Україна" підписали меморандум про взаєморозуміння, що сприятиме забезпеченню продовольчої безпеки в Україні та за її межами, а також покращить умови ведення господарської діяльності для агровиробників України та його підписантів.

Як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, співробітництво на $400 млн здійснюватиметься у формі спільної підтримки та заходів, інвестування та реалізації проєктів, в тому числі законодавчих ініціатив, спрямованих на приведення у відповідність законодавства України до законодавства Європейського Союзу в агропромисловому комплексі.

Зокрема ТОВ "Сингента" та ТОВ "Адама Україна" погодили, що вони й надалі підтримуватимуть працівників та членів їхніх сімей, які постраждали від агресії РФ, шляхом надання їм притулку та гуманітарної допомоги, як на території України, так і за її межами, а також виплат ринкової заробітної плати.

Окрім цього, вони здійснюватимуть реалізацію продукції компаній малим фермерським господарствам у період воєнного стану та інвестуватимуть у логістичну інфраструктуру для удосконалення та розширення експортних шляхів для реалізації сільськогосподарської продукції, а також, щойно це стане можливим з точки зору безпеки, відновлять морський експорт.

Також компанії підтримуватимуть та розвиватимуть інноваційні, науково-дослідні та освітні проекти з відповідними науково-дослідними та освітніми установами у галузях здоров’я ґрунтів, відстежування карбонових викидів, збереження біорізноманіття та інших напрямах, пов’язаних із підтримкою інновацій у сільському господарстві. Зокрема здійснюватимуть постачання на ринок України високоякісних засобів захисту рослин та забезпечуватимуть сільгоспвиробників, які знаходяться на території України, насінням та засобами захисту рослин на умовах повного або часткового відстрочення платежу і в рахунок виконання виробниками умов товарних аграрних розписок та інших видів забезпечення виконання зобов’язань.

Окремо компанії підтримуватимуть спільні робочі групи, створені для сприяння адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері агропромислового комплексу.

У свою чергу Міністерство аграрної політики та продовольства України братиме участь в опрацюванні та розробці відповідних нормативно-правових актів і сприятиме комунікації з уповноваженими державними установами щодо виконання зобов’язань суб’єктами господарської діяльності.

Syngenta – одна з провідних світових сільськогосподарських компаній, що об’єднує два напрями: Syngenta Crop Protection (ЗЗР) і Syngenta Seeds (насіння), метою діяльності якої є поєднання забезпечення продовольством світу та піклування про планету.

ADAMA Ltd. – один зі світових лідерів із виробництва засобів захисту рослин, пропонує аграріям ефективні продукти та послуги.