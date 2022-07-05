Україна створить запас модульних котелень та генераторів для опалювального сезону, – Шмигаль

Україна в рамках підготовки до опалювального сезону створює запас модульних котелень і спеціальних генераторів для електроенергії та запас очищувачів для питної води.

Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу в межах Конференції відновлення України в Лугано.

"Ми створюємо відповідний запас модульних котелень, які можна швидко привозити й розгортати. Робимо запас спеціальних генераторів для електроенергії та запас очищувачів для питної води. Ми готуємося до опалювального сезону, але треба розуміти, що швидко відновити централізоване теплопостачання там, де розбиті великі теплоелектростанції, буде складно", – зауважив Шмигаль.

Він відзначив, що на такий випадок прописані всі процедури, вони погоджені з органами місцевого самоврядування. Усі питання опалювального сезону, за його словами, перебувають у фокусі Міністерства розвитку громад та територій і Міністерства енергетики, створений відповідний штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду.

Раніше Шмигаль повідомляв, що спеціалісти вже зробили перші розрахунки, аби зрозуміти, скільки потрібно газу, вугілля та які ремонтні роботи необхідно провести.