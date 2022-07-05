Volkswagen закриє свій офіс у російському Нижньому Новгороді

Російське представництво німецького автомобілебудівного концерну Volkswagen (ТОВ "Фольксваген Груп Рус") закриває офіс у Нижньому Новгороді, де компанія вела контрактне складання на потужностях групи "ГАЗ" та скоротить близько 60 співробітників власного офісу.

Про це у пресслужбі представництва повідомили російському Інтерфаксу.

"З огляду на загальний високий рівень невизначеності та неможливість спрогнозувати потенційне відновлення виробництва в Нижньому Новгороді, "Фольксваген Груп Рус" прийняла рішення розпочати офіційну процедуру закриття свого власного офісу в Нижньому Новгороді 5 липня", – розповіли у пресслужбі компанії.

У представництві Volkswagen уточнили, що на початку червня було запущено програму добровільного розірвання трудових договорів для співробітників "Фольксваген Груп Рус" у Нижньому Новгороді.

"Більшість співробітників прийняли пропозицію добровільно покинути компанію. Зараз кількість співробітників, яких торкнеться процес закриття офісу, становить приблизно 60 осіб", – додали у пресслужбі.

Водночас в компанії зауважили, що скорочення стосується не виробничого персоналу "ГАЗу" та не виробничого майданчика, на якому велося контрактне складання моделей VW, а лише власних співробітників "Фольксваген Груп Рус".

У групі "ГАЗ" також стверджують, що ліквідацію виробництва, де велося контрактне складання моделей VW, не планують, хоча зараз на цьому виробництві зберігається режим простою.

Як повідомлялося, концерн Volkswagen після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну припинив постачати в Росію автомобілі і зупинив виробництво на заводі у Калузі та на виробничому майданчику "ГАЗу" в Нижньому Новгороді, де раніше велася контрактна збірка Skoda Octavia, Skoda Karoq та Skoda Kodiaq.