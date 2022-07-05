БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
996 відвідувачів онлайн
Новини
647 3

Замовлені через поштові служби товари неможливо оформити як гуманітарку, – Митна служба

посылка,посылки

Товари, які пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, не можуть бути визнані гуманітарною допомогою, а отже підлягають оформленню та оподаткуванню на загальних підставах.

Відповідне роз’яснення оприлюднила Державна митна служба (ДМС).

"Звертаємо увагу волонтерів: усі товари, які замовляються закордоном з доставкою в Україну у міжнародних поштових та експрес-відправленнях мають відмінний від пропуску гуманітарної допомоги порядок пропуску, декларування, оформлення та оподатковуються згідно із законодавством. Просимо врахувати цю інформацію під час планування закупівель та розрахунку витрат", – наголошується у повідомленні.

Митна служба вказує, що згідно з постановою Кабміну №174 від 1 березня 2022 року, пропуск гуманітарної допомоги через здійснюється лише за місцем перетину митного кордону України, і декларується в електронній чи паперовій формі особою, яка перевозить відповідний товар. У такому випадку митне оформлення гуманітарної допомоги не оподатковується.

При цьому товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги. А для окремих товарів потрібен гарантійний лист кінцевого користувача.

Загалом, за даними ДМС, на сьогодні в Україну ввезено вже понад 571 тис. тонн гуманітарних вантажів.

Автор: 

пошта (233) митниця (815) гуманітарна допомога (201) митний контроль (194) Державна митна служба (467)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шоб гусь давав більше молока, треба міньше корміть і більше доіть. Ваш Гетьманцев.
показати весь коментар
05.07.2022 18:47 Відповісти
В Закарпатті там своя війна, відмінна від іншої України, головні противники - це громадяни, які не дають хабарі. Спитати в любого митника в якій стороні знаходиться лінія фронта і він відповість вам, з вас 5 000 грн.
показати весь коментар
05.07.2022 21:22 Відповісти
а може треба розробити процедуру що дозволить доказати що це гуманiтарка?
показати весь коментар
05.07.2022 22:58 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 