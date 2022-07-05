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Білорусь ввела санкції проти компаній із акціонерами з "недружніх країн"

білорусь,сакції

Уряд Білорусі визначив перелік компаній, іноземним учасникам, яким забороняється розпоряджатися акціями без дозволу влади. До списку увійшли 190 підприємств.

Відповідну ухвалу було опубліковано 5 липня на Національному правовому інтернет-порталі країни, передає Zerkalo.io.

Документом визначається перелік юридичних осіб Білорусі, акціонери яких є іноземними юридичними або фізичними особами "з іноземних держав, які здійснюють недружні дії". Їм "забороняється відчуження належних їм часток (акцій) у статутних фондах", тобто розпоряджатися акціями на свій розсуд без дозволу білоруської влади.

Акції блокуються на рахунках депо. Якісь операції з ними можливі лише з дозволу Мінфіну.

Постанова уряду була прийнята в рамках березневого указу №93 "Про додаткові заходи щодо забезпечення стабільного функціонування економіки" з "метою запобігання виведенню капіталу з країни".

У списку – 190 підприємств. Зокрема, до нього увійшли:

  • білорусько-британське спільне підприємство ЗАТ "ЮНІСОН", частка в якому належить J&W Sanderson Limited (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії);
  • ЗАТ "Євроопт", частка якого належить ТОВ "Євроторг" (Білорусь), інвестором якої у свою чергу є публічна компанія з обмеженою відповідальністю "Євроторг Холдинг" (Кіпр);
  • ВТГО "Дана Астра", 99% акцій якої володіє ТОВ Triworst Limited (Кіпр);
  • ВТГО "ЛУКОЙЛ Білорусія" (так назва фірми вказана в документах, – ред.), частка якого належить "ЛУКОЙЛ Інтернешнл ГмбХ" (Австрія);
  • ВАТ "Лідське пиво", 96,4% акцій якого належать ВАТ Olvi (Фінляндія). Нагадаємо, у березні повідомлялося, що через війну в Україні фінський холдинг Olvi PLC вирішив позбавитися свого активу в Білорусі й тепер активно шукає покупця для компанії "Лідське пиво";
  • СТОВ "Гейм Стрім", інвестор – компанія Wargaming Group Limited (Кіпр);
  • ВТГО EPAM Systems, інвестор – EPAM Systems Cyprys Limited (Кіпр) та інші.

До переліку потрапили й спільні підприємства, частка яких належить приватним особам. Наприклад, ВАТ "Бобруйский м'ясокомбінат" – одним з акціонерів вказаний Леонід Абраменко (Латвія), ВАТ "Керуюча компанія холдингу "Білоруські
шпалери" – серед акціонерів Галина Бородюкова (Литва) та Пауль Кріїза (Естонія) тощо.

Ця постанова набирає чинності після її офіційного опублікування.

Умквітні влада Білорусі опублікувала список із чотирьох десятків "недружніх держав", Україна у ньому відсутня.

Автор: 

Білорусь (1579) санкції (4346)


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