Верховний Суд остаточно визнав банкрутом компанію "Вог Трейдинг"

Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ПрАТ "Концерн Стирол" та залишив без змін постанови судів попередніх інстанцій, якими ТОВ "Вог Трейдинг" було визнане банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру.

Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 15 червня, повідомляє Finbalance.

Крім того, 23 червня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційні скарги ПрАТ "Концерн Стирол" та залишив без змін ухвали судів, якими в рамках справи про банкрутство ТОВ "Вог Трейдинг" були визнані вимоги наступних кредиторів:

ТОВ "ВОГ Рітейл" – на 1,6 млрд грн (четверта черга);

ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" – 731 млн грн (четверта черга);

ТОВ "Вог Трейд" – на 383 млн грн (четверта черга).

ТОВ "Вог Трейдинг", ТОВ "Вог Рітейл", ТОВ "Нафтотрейд Ресурс", ТОВ "ВОГ Трейд" пов’язані з групою "Континіум", якій належить мережа АЗС WOG. Її бенефіціари – Степан Івахів, Сергій Лагур і діти покійного нардепа Ігоря Єремеєва (Роман і Софія).

Ухвалами Госпсуду Волинської області від 17 листопада 2020 року в рамках справи про банкрутство ТОВ "Вог Трейдинг" також були визнані вимоги Державної податкової служби на 188,7 млн грн, а також вимоги низки структур, пов’язаних з Дмитром Фірташем, зокрема, ПрАТ "Концерн Стирол" на 561 млн грн (четверта черга) і 37,6 млн грн (шоста черга), ПрАТ "Укргаз-Енерго" – на 446,5 млн грн (четверта черга), ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" – на 70,6 млн грн (четверта черга).

У 2018 році Group DF Дмитра Фірташа публічно заявляла про кредиторські вимоги до мережі WOG на загальну суму $460 млн. Разом з тим, в Group DF заперечували, що вона є міноритарним акціонером WOG (за даними ЗМІ, Фірташ отримав пакет акцій мережі в 2013 році в рамках погашення боргу WOG перед банком "Надра").

Як повідомлялося, раніше суди визнали банкрутами ще низку компаній, пов’язаних з групою "Континіум", – ТОВ "ВОГ Трейд", ТОВ "ВОГ Ритейл", ТОВ "Золотий екватор". Ініціаторами банкрутства у ряді випадків також були компанії з групи "Континіум".