Ціни на червону рибу в Росії підскочили вдвічі через санкції

Через санкції імпорт атлантичного лосося з Чилі та Фарерських островів в Росію, на який припадало 80% від загального обсягу споживання в країні, впав майже у 6 разів. Це призвело до зростання цін на цю рибу більш ніж удвічі.

Через це російські ресторани вже зменшили закупівлю сьомги та форелі, оскільки замінити імпорт російським лососем виявилося неможливо, пише "Коммерсант".

За даними російської Асоціації виробничих та торгових підприємств рибного ринку, загальна потреба РФ у лососевих (переважно сьомга та форель) серед рітейлерів та рестораторів становить близько 120-130 тис. тонн на рік, з яких 100 тис. тонн припадало на імпорт. Основна частина імпорт припадала на Чилі, яке значно скоротило експорт до РФ, і на Фарерські острови, що повністю зупинили постачання.

Водна у травні 2022 року імпорт скоротився рік до року майже у шість разів – з 5 тис. тонн до 858 тонн.

Водночас внутрішнє виробництво червоної риби не зможе повністю покрити потребу російського ринку, оскільки значна частина вилову йде на експорт, зазначає керуючий партнер Agro&Food Communications Ілля Березнюк.

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Це вже позначилося на російському ресторанному ринку. Співвласник місцевого ресторанного холдингу "Тігрус" Хенрік Вінтер уточнив, що його заклади скоротили закупівлі лосося на 30%, а від решти імпортної риби відмовилися зовсім. Інші російські ресторатори підтверджують зменшення закупівель сьомги та форелі.

Постачальники та продавці риби підтверджують скорочення обсягів закупівель рестораторами. У березні-червні обсяг продажів заморожених, охолоджених та слабосолених лососевих риб у маркетплейсу для громадського харчування GFC знизився приблизно на 50% рік до року через зростання цін.

Так, гуртові ціни на атлантичну сьомгу з лютого по червень зросли з 900-950 руб. до 2 тис. руб. за кг, але в форель — з 550 крб. до 1,7 тис. руб. за кг. Мурманська форель водночас подорожчала на 90%.