"Укрпошта" запустила ще 48 пересувних відділень

Із початку липня ще 48 пересувних відділень "Укрпошти" почали обслуговувати 440 сіл Житомирської, Тернопільської та Хмельницької областей. Тут поштові та фінансові послуги компанії отримають 175 тис. жителів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

В "Укрпошті" також нагадали, що з початку війни на маршрути виїхало 372 пересувних відділення.

"Наші працівники на авто доставлятимуть жителям пенсії, соцвиплати, посилки, продукти, ліки. Тут же можна буде оформити передплату, перекази. "Укрпошта" допомагає там, де цього найбільше потребують наші громадяни – у найвіддаленішому селі чи щойно звільненій території", – відзначив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Зокрема, у Житомирській області почало працювати 14 бригад пересувних відділень, які обслуговуватимуть 143 населених пункти, і 38 тис. мешканців отримають повний доступ до послуг.

У Тернопільській області виїхали на маршрути до 119 сіл 14 пересувних відділень для надання послуг компанії для майже 57 тис. мешканців.

У Хмельницькій області почали працювати 17 пересувних відділень із точками базування у Кам'янець-Подільському та Городку. Вони будуть обслуговувати понад 80 тис. жителів 178 сіл.

Пересувні відділення – це можливість жителям за місцем проживання отримати ширший спектр послуг в майбутньому (цифрові та банківські послуги у кожному населеному пункті країни), а ще – виконувати соціально важливу функцію доставки пенсій та соціальних допомог, особливо на територіях, які були тимчасово окуповані або поблизу зон, де проходять активні бойові дії.

Проєкт пересувних відділень стартував в "Укрпошті" у 2018 році із Чернігівської області. Фінансування проєкту здійснюється коштами "Укрпошти", а також інвестиціями ЄБРР у розмірі 33 млн євро на закупівлю та оснащення автомобілів пересувних поштових відділень.