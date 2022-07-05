Падіння економіки України через війну може перевищити 35%, – Шмигаль

Внутрішній валовий продукт (ВВП) України у 2022 році впаде не менше ніж на 35%.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на конференції у швейцарському Лугано, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нам вдалося провести відносно успішну посівну кампанію, відновити логістику через західний кордон... Однак це не повинно вводити у оману. Просідання ВВП цього року очікується на рівні не менше ніж 35%", – сказав голова уряду.

Водночас, за словами Шмигаля, економіка починає відходити від шокової коми, яка була у перший місяць-півтора повномасштабної війни Росії проти України.

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Як повідомлялося, за оперативними даними Держстату, реальний ВВП України у першому кварталі 2022 року впав на 15,1%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Порівняно з четвертим кварталом минулого року падіння ВВП у першому кварталі 2022 року оцінюється у 19,3% (з урахуванням сезонного фактору).

Національний банк України (НБУ) попередньо оцінює падіння ВВП України у другому кварталі 2022 року у 40%.

Нагадаємо, згідно з оприлюдненим на початку квітня прогнозом, Світовий банк очікує падіння ВВП України в 2022 році на 45,1%. До вторгнення РФ банк очікував цього року зростання української економіки на 3,2%.

МВФ наприкінці березня прогнозував зниження ВВП України у 2022 році приблизно на третину.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко на початку червня зазначав, щопаадіння ВВП України за підсумками 2022 року може скласти менше 20%, що значно менше озвучених раніше прогнозів, однак цей показник залежатиме від інтенсивності і тривалості бойових дій.

У 2021 році, за даними Держстату, реальний ВВП України збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.