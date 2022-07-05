"Укренерго" повністю розрахувалося за надані цього року допоміжні послуги

НЕК "Укренерго" повністю розрахувалась за надані у 2022 році допоміжні послуги станом на 1 липня.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Ці виплати проведені в тому числі завдяки цільовому кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що призначений для підтримки ліквідності "Укренерго" та надійності енергопостачання українських споживачів. "Укренерго" стало першою українською державною компанією, яка отримала фінансування для підтримки ліквідності в країні, економіка якої зазнала суттєвого негативного впливу внаслідок військового вторгнення Росії", – сказано в повідомленні.

У компанії нагадали, що в середині червня за рахунок цього кредиту ЄБРР здійснено платіж за допоміжні послуги у розмірі 217 млн грн, в тому числі тим учасникам ринку, які забезпечують стабільність та безпеку енергопостачання стратегічно важливих Київського та Харківського енерговузлів.

У травні 2022 року ЄБРР перепрофілював один з кредитів НЕК "Укренерго" для підтримки стабільної роботи компанії в умовах війни. Додаткову гарантію за кредитом надав Європейський Союз через Європейський фонд сталого розвитку.

Уся сума погашеного боргу не називається.

За оцінками учасників ринку, вона становить приблизно 3 млрд грн.

Як повідомлялося, у кінці червня НЕК "Укренерго" отримала від ЄБРР перші 50 млн євро, перенаправлених у рамках кредитних угод на підвищення ліквідності, та планує закрити ними борги на ринку допоміжних послуг протягом наступних двох тижнів.

У травні ЄБРР для екстреної підтримки ліквідності ухвалив рішення дозволити НЕК "Укренерго" змінити на 50 млн євро призначення існуючого кредиту, а Європейський фонд сталого розвитку вирішив надати гарантію покриття перших втрат.