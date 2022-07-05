Суд скасував вимоги податківців до "АрселорМіттал Кривий Ріг" на 2,2 мільярда, що стали підставою для обшуків СБУ

Апеляційний суд відмовився задовольнити скарги Державної податкової служби і Дніпропетровської обласної прокуратури і підтвердив рішення суду першої інстанції, яким було задоволено позов ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" і скасовано податкове повідомлення про збільшення суми грошового зобов`язання з рентної плати за користування надрами на суму 2,25 млрд грн, а також 561,4 млн грн штрафних санкцій.

Відповідне рішення Третій апеляційний адмінсуд ухвалив 23 червня, повідомляє Finbalance.

"Податкове повідомлення-рішення, прийняте за наслідками незаконної перевірки та на підставі акту перевірки, який є недопустимим доказом, не може вважатись правомірним і підлягає скасуванню", – йдеться у постанові апеляційного адмінсуду.

Згідно з судовими матеріалами, "АрселорМіттал Кривий Ріг" вказував на безпідставність висновків податківців про заниження підприємством рентної плати через помилкове визначення як об`єкта оподаткування рентною платою обсягів дробленої залізної руди замість обсягів концентрату залізорудного магнетитового.

Суд першої інстанції погодився з цим аргументом, вказавши, що операції збагачення добутої подрібненої руди в розумінні Податкового кодексу не належали до первинної переробки і не можуть враховуватись під час визначення оподатковуваної продукції гірничого підприємства.

Також суд звернув увагу, що ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", на відміну від гірничодобувного, як того вимагають норми Податкового кодексу України, є в тому числі гірничо-збагачувальним комбінатом. Це підприємство поєднує у собі кілька виробництв: добувне, подрібнювальне, збагачувальне та агломерацію.

Як повідомлялося, оскаржуване рішення Податкової служби стало підставою для кількох обшуків, проведених СБУ та Офісом генпрокурора.

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Зокрема, у листопаді 2021 року СБУ повідомила фінансовому директору – головному бухгалтеру ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в рамках розслідування справи про неповну сплату ренти за користування надрами у 2015-2019 роках.

СБУ стверджувала, що комплексна судова експертиза встановила, що сума завданих державі збитків через ненадходження до бюджету рентної плати за користування надрами становить понад 2,2 млрд грн.

У січні 2022 року Офіс генпрокурора в рамках розслідування справи через суд заблокував усі рахунки підприємства, а на початку лютого співробітники СБУ розпочали перевірку гірничо-збагачувального виробництва на "ArcelorMittal Кривий Ріг" у рамках розслідування цієї справи.

На початку березня генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що комбінат "АрселорМіталл Кривий Ріг" сплатив до бюджету України 2,24 млрд грн, які були предметом кримінального розслідування щодо неповної виплати рентної плати за користування надрами у 2015-2019 роках.