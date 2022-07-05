Служба здоров'я повернула систему оплати лікарням за фактично надані послуги

Кабінет міністрів вніс зміни до програми медичних гарантій, якими повернув оплату медзакладам, що уклали договори із Національною службою здоров'я, за фактично надані послуги та пролікованих пацієнтів.

Про це повідомляє Національна служба здоров’я України.

Як повідомляється, знову стає обов’язковим подання звітів про медичні послуги та застосовується оплата на основі цих звітів, сформованих в електронній системі охорони здоров’я. Виняток – ті медичні заклади, які станом на перший день звітного періоду розташовані в районі бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації. Перелік таких територій визначається наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Після виключення із цього переліку медичні заклади мають вести медичні записи. Через місяць після того, як відповідну територіальну громаду виключено із зазначеного переліку, розпочинається оплата за фактично надані послуги.

Читайте також: В Україні повністю відновили 32 об’єкти медичної інфраструктури, пошкоджені окупантами

Також НСЗУ виплачуватиме фіксовану суму на рівні 1/12 від запланованої вартості медичних послуг за відповідним пакетом на 2022 рік закладам, які станом на перший день звітного періоду розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, аби забезпечити їхнє стабільне фінансування й надати пацієнтам доступ до медичної допомоги. Решта медичних закладів будуть отримувати оплату на основі електронних даних. Це дозволить закладам, у яких збільшився потік пацієнтів, отримувати більше коштів за договором з НСЗУ і мати більше можливостей для надання якісної допомоги пацієнтам і для мотивації своїх працівників.

"З початком війни уряд оперативно прийняв певні зміни до Порядку реалізації програми медичних гарантій. Це були кроки, які дозволили забезпечити безперебійне фінансування лікарень та доступ пацієнтів до медичної допомоги у надзвичайній ситуації. Але протягом цих чотирьох місяців ми побачили, що попри війну, немає закладів, які б перестали вносити дані про пролікований випадок, перестали вносити до ЕСОЗ декларації, здійснювати електронні направлення та виписувати електронні рецепти. Тому ми повертаємося до оплати на основі електронних даних. Ті надавачі медичних послуг, які обслуговуватимуть більшу кількість пацієнтів, отримають більше коштів. Надавачі медичних послуг, розташовані в окупованих регіонах або там, де ведуться бойові дії, продовжуватимуть отримувати стабільне фінансування у вигляді фіксованих виплат", – наголосила голова НСЗУ Наталія Гусак.