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Новини
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"Приватбанк" блокуватиме картки з оборотом понад 500 тисяч гривень без підтвердження джерел коштів

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Державний "Приватбанк" обмежить витрати за картками клієнтів, якщо при обороті понад 500 тисяч гривень на місяць вони не зможуть або відмовляться документально підтвердити джерело походження коштів.

Про це у прес-службі держбанку повідомили агентству РБК-Україна.

"Ми будемо запитувати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот в 500 000 гривень за особистими картками і при цьому не мають підтверджуючих документів", – пояснили в банку.

У таких випадках клієнта проситимуть підтвердити джерела походження коштів, а також актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.

"Клієнти отримають від банку запит на надання документів через "Приват24", Viber, SMS або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи – на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції", – зазначили в банку.

Автор: 

банки (6939) карта (226) грошові перекази (196) Приватбанк (1780)


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Топ коментарі
+6
Потужный ***** удар по олигархам. Ура Оманскому!
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05.07.2022 15:59
+5
Удар, у першу чергу, по волонтерам...
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05.07.2022 15:39
+5
якщо волонтери ведуть бухгалтерію то немає проблеми, а якщо не ведуть, то це мабуть що трохи і не волонтери
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05.07.2022 15:58
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Удар, у першу чергу, по волонтерам...
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05.07.2022 15:39 Відповісти
якщо волонтери ведуть бухгалтерію то немає проблеми, а якщо не ведуть, то це мабуть що трохи і не волонтери
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05.07.2022 15:58 Відповісти
Потужный ***** удар по олигархам. Ура Оманскому!
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05.07.2022 15:59 Відповісти
По одній картці ... А по іншій ?
А ще дві у другому банку, чи третьому ??
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05.07.2022 16:19 Відповісти
не підказуй!
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05.07.2022 18:07 Відповісти
Финмониторинг никто не отменял:
Державний "Приватбанк" обмежить витрати за картками клієнтів, якщо при обороті понад 500 тисяч гривень на місяць вони не зможуть або відмовляться документально підтвердити джерело походження коштів Джерело: https://biz.censor.net/n3352239
Будь у тебя хоть десять в привате - общая сумма ОБОРОТА озвучена.
ТАС вообще при 50ти сейчас гемор устраивает говорят.
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06.07.2022 09:23 Відповісти
Коломойський вже побiжав по банкам за дублiкатами карт ))))))
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05.07.2022 22:49 Відповісти
Державний "Приватбанк" обмежить витрати за картками клієнтів, якщо при обороті понад 500 тисяч гривень на місяць вони не зможуть або відмовляться документально підтвердити джерело походження коштів. Джерело: https://biz.censor.net/n3352239

оборот = приход/расход, значит сумма захода не более 250т, волонтеров конечно подожмет, ибо -

У таких випадках клієнта проситимуть підтвердити джерела походження коштів, а також актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід Джерело: https://biz.censor.net/n3352239

практически нерально, когда кидают по 50-100 грн паратройка тысяч человек.
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06.07.2022 09:20 Відповісти
Тепер громадянам про купівлю-продаж вартісного майна як автомобілі, нерухомість за кошти зароблені за межами держави можна буде забути.
Цікаво, якою нормою закону це передбачено?
Натомість корупціонерам на державних посадах кримінальну відповідальність за необґрунтоване незаконне збагачення зняли.
Мабуть хочуть уже дощипати тих гусей, щоб рашистам було легше завершити спєцапєрацію.
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07.07.2022 00:35 Відповісти

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