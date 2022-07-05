Україна домовилася про встановлення модульних будинків для 15 тисяч сімей, – Шмигаль

В Україні вже підписані угоди про встановлення модульних будинків для 15 тис. сімей, які потребують тимчасового житла.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання журналістів під час конференції з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано, передає Укрінформ.

"Стосовно житла також є відповідні документи уряду, ми прописали тимчасові швидкі рішення – це модульні будинки. Ми їх встановлюємо спільно з нашими партнерами. В першу чергу це Республіка Польща, США, інші країни. На сьогодні підписано угод на встановлення для більше 15 тис. сімей таких будинків у тих місцях, де показує місцева влада", – сказав Шмигаль.

Також він поінформував, що в уряді завершили розробку кількох урядових програм щодо забезпечення житлом, зокрема це лізингова програма під нуль відсотків.

Крім того, Шмигаль повідомив, що Міністерство розвитку громад та територій веде перемовини із забудовниками про можливість викупу соціального житла для багатодітних сімей, і 60 квартир вже придбано.

Він також зауважив, що відновленню зруйнованого житла має сприяти як уряд, так і влада громад.

Раніше повідомлялося, що в місті-герої Буча в Київській області 24 червня відкрили тимчасове модульне містечко на 352 місця.