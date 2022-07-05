Ексдиректора нацпарку на Буковині судитимуть за незаконний видобуток піску на 100 мільйонів

Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно 6 учасників організованої злочинної групи у справі про розграбування надр на понад 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що колишній директор національного парку налагодив злочинну схему одержання прибутку від нелегального надрокористування та реалізації лісодеревини. До злочинної діяльності залучив своїх родичів та наближених осіб – посадовців приватних компаній, які перебували під його контролем", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що група діяла за узгодженим планом. Керівник національного парку, зловживаючи службовим становищем, надав підконтрольному йому ТОВ в оренду спецтехніку, щоб у подальшому використати її для незаконного видобування корисних копалин.

Під виглядом руслорегулюючих робіт зловмисники незаконно видобули 151 тис. кубометрів піщано-гравійної суміші з річок Черемош та Норинка у Вижницькому районі. Цими діями державі спричинено понад 100 млн грн збитків.

Також керівник нацпарку розробив схему отримання незаконного прибутку від реалізації лісодеревини. До цього теж залучив підконтрольні йому підприємства. Реалізовував їм лісопродукцію за заниженою ціною, після чого підприємства перепродували її дорожче. Надприбуток становив 1,2 млн грн.

Так. правоохоронці встановили, що, посадовець допустив незаконні порубки дерев зі збитками державним інтересам на понад 4,5 млн грн. Також він заволодів понад 400 тис. грн бюджетних коштів, виділених на будівництво об’єкта природно-заповідного фонду.