Продажі російського "АвтоВАЗу" впали у 5 разів

Продажі російського "АвтоВАЗу" у червні 2022 року впали на 81,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив президент компанії Максим Соколов на полях виставки "Іннопром", передає російський Forbes.

За його словами, продажі автовиробника в червні зросли на 24,5% щодо травня і "становили 7484 автомобілі". У червні 2021 року продажі Lada склали 40 100 автомобілів.

За все перше півріччя в Росії продали 74 714 машин Lada, що майже втричі менше, ніж за першу половину 2021 року.

На початку березня "АвтоВАЗ" оголосив про тимчасову зупинку виробництва на своїх заводах, після чого ще кілька разів встановлював режим простою. Зміну графіка роботи автовиробник пояснив "світовою кризою постачання електронних компонентів, що зачіпає всіх виробників у всьому світі".



На початку червня компанія оголосила про відновлення виробництва та початок виробницта Lada Granta Classic’22 – автомобіля без подушок безпеки та антиблокувальної системи для гальмування. Випускати машини без них у Росії дозволили через дефіцит імпортних компонентів.

Як повідомлялося, власником 100% російського автовиробника до кінця 2021 року була нідерландська Alliance Rostec Auto B.V., що належить "Ростеху" (32%) та Renault Group (68%).

16 травня влада РФ оголосила про рішення французького автоконцерну Renault передати російські активи у державну власність. Відповідно до підписаної угоди, 68% частка французького концерну в "АвтоВАЗі" перейшла в управління ФГУП "НАМІ" з опціоном зворотного викупу протягом наступних 6 років, а 100% акцій московського автозаводу ЗАТ "Рено Росія" володітиме уряд Москви.