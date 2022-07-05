Фінляндія арештувала понад 800 російських вантажних вагонів через санкції Євросоюзу

Фінляндія внаслідок санкцій Євросоюзу заарештувала 865 вантажних вагонів, які належать російським компаніям.

Про це свідчать дані фінського державного залізничного оператору VR, а також лист від "Російських залізниць" (РЖД), з якими ознайомився Reuters.



У листі РЖД до міністерства транспорту від 6 червня йдеться, що фінські судові пристави заарештували 865 російських залізничних вагонів внаслідок заходів VR щодо скорочення залізничного сполучення з РФ після того, як у квітні ЄС наклав санкції на постачання російського вугілля.



Орган судових приставів Фінляндії повідомив агентству, що заморозив активи кількох десятків російських і білоруських фізичних та юридичних осіб, включаючи транспортні компанії, на суму щонайменше 82 млн євро в межах виконання санкцій ЄС.



Прессекретарка VR Тайна Куйтунен підтвердила, що наразі у Фінляндії знаходиться близько 800 одиниць санкційних вантажних вагонів.



Вилучені вагони належать компаніям, які або безпосередньо постраждали від санкцій ЄС, або акціонери яких відмовилися від контролю, оскільки вони потрапили під санкції після того, як Росія ввела свої війська в Україну.