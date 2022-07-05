Citigroup спрогнозувала обвал цін на нафту у випадку світової рецесії

Ціни на нафту можуть впасти до $65 за барель до кінця поточного року і $45 за барель до кінця наступного року у випадку, якщо настане рецесія, яка призведе до руйнування попиту.

Про це йдеться у прогнозі аналітиків американського банку Citigroup Inc., повідомляє Інтерфакс-Україна.

Прогноз ґрунтується на сценарії, який виключає інтервенції країн ОПЕК+ на ринку та передбачає зниження інвестицій у нафтогазову галузь.

При цьому економісти банку порівняли поточну ситуацію на енергетичному ринку з нафтовою кризою 70-х років минулого сторіччя. Разом з тим, наразі Citi не очікує на рецесію в економіці США на відміну від багатьох інших банків.

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Ціни на нафту цього року підскочили до багаторічних максимумів на тлі активного економічного відновлення після пандемії COVID-19 та ризиків скорочення пропозиції через геополітичну напруженість. Банки намагаються передбачити траєкторію руху нафтових котирувань у поточному та наступному роках в умовах підвищення ключових процентних ставок та ризиків рецесії, що посилюються.

Раніше аналітики J.P. Morgan Chase & Co. спрогнозували, що ціни на нафту можуть злетіти до $380 за барель у найгіршому сценарії, за якого Росія скоротить постачання палива у відповідь на західні санкції.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures зранку у вівторок наближається до $114 за барель, що на $0,46 (0,41%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.