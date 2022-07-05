Агрохолдинг ІМК виплатить дивіденди на 790 мільйонів

Рада директорів агрохолдингу "ІМК" 30 червня затвердила виплату дивідендів за 2021 рік на загальну суму 25,79 млн євро (788,65 млн грн за поточним курсом), що на 2,7% перевищує попередньо запланований обсяг (25,1 млн євро).

Про це свідчить повідомлення аграрної групи на Варшавській фондовій біржі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними "ІМК", у холдингу було доступно для розподілу 26,95 млн євро, з яких 25,79 млн євро – частина чистого прибутку за 2021 рік, а 1,16 млн євро – нерозподілений прибуток за 2020 рік.

За підсумками зборів акціонерами прийнято рішення про виплату 25,79 млн євро дивідендів за 2021 рік та перенесення 1,07 млн ​​євро у вигляді нерозподіленого прибутку на майбутні періоди.

Акціонери також вирішили затвердити винагороду директорів групи компаній у 2022 році. Повідомлення агрохолдингу не містить точної інформації про розмір винагороди, але порядок денний заходу включав пропозицію надати окремим членам керівного складу "ІМК" право підписки на до 7% акцій компанії на строк до восьми років.

Як повідомлялося, за підсумками 2021 року аграрна група "ІМК" збільшила чистий прибуток у 2,5 рази порівняно з 2020 роком – до $78,71 млн, показник EBITDA – на 53,6%, до $110,35 млн, виручку на 12,6% – до $181 ,7 млн.

Агрохолдинг ІМК спеціалізується на вирощуванні зернових, олійних культур та виробництві молока в Україні. Згідно зі звітом, його земельний банк становить близько 120 тис. га у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Володіє потужностями зберігання 554 тис. тонн зернових і олійних культур.

Компанія створена у 2007 році колишнім власником корпорації "Клуб Сиру" Олександром Петровим.