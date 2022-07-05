Україна розпочне експорт електроенергії у Словаччину з 7 липня

Україна з 7 липня розпочинає експорт-імпорт 50 МВт електроенергії у напрямку Словаччини.

Про це свідчать дані НЕК "Укренерго", передає Інтерфакс-Україна.



Відповідно до умов оголошених сьогодні добових аукціонів на 7 липня, потужність експорту електроенергії до Румунії, як і імпорту з неї, з цієї дати знижено зі 100 МВт до 50 МВт.



Раніше повідомлялося, що оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E ухвалили рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи. Першим напрямом для постачання стала Румунія. Планувалося, що за результатами румунських аукціонів буде розглянуто питання відкриття напрямків до Словаччини та Угорщини, але загалом на потужності 100 МВт.



Згодом планується її збільшення.



Як повідомлялося, експорт електроенергії з України до Румунії потужністю 100 МВт розпочався із 30 червня. За тиждень аукціонів надходження від продажу "Укренерго" доступу до перетину сягнули 106 млн грн.