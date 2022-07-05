ДТЕК Ахметова втратив 70% виробництва електроенергії з відновлювальних джерел

Енергокомпанія ДТЕК Ріната Ахметова через війну втратила 70% виробництва електроенергії з відновлювальних джерел, 30% – теплових електростанцій.

Про це повідомив гендиректор компанії Максим Тімченко в інтервʼю Forbes.

За його словами, серед великих втрат "ДТЕК Енерго" – це Луганська електростанція, яку було захоплено в перші дні війни. Також Запорізька ТЕС, яка наразі перебуває на окупованій територій, зупинена. Поки що компанія не фіксує втручання в її роботу.

Крім того, всі вітрові електростанції компанії зупинено і законсервовано. Проте, сонячні електростанції працюють.

При цьому, додав Тімченко, видобуток вугілля і газу компанія намагається зберегти на минулорічному рівні, адже великих втрат активів в цих бізнесах компанія не має.

Доходи ДТЕК за продаж електроенергії з теплових електростанцій впали на 20%. За "зелену" генерацію компанія отримує 15% від зеленого тарифу.

"У нас великі проблеми з ліквідністю. Шість місяців компанія живе на запасах, які були до цього. Як фінансових, так і матеріальних", – зазначив гендиректор ДТЕК.

У 2021 році видобуток вугілля і виробництво електроенергії генерував 40% виторгу ДТЕК. До війни компанія контролювала близько 90% видобутку вугілля в країні і близько 75% теплових електростанцій. За оцінкою Міненерго, через війну споживання електроенергії в Україні впало на 30-35%.