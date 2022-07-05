Видобуток газу в Росії може впасти на 480 мільярдів кубометрів через втрату ринку ЄС, – МЕА

Через втрату європейського ринку видобуток газу в Росії у 2022-2025 роках може сукупно впасти на 480 мільярдів кубометрів.

Про це йдеться у щоквартальному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА, IEA) про ринок газу, повідомляє Інтерфакс.

За підрахунками агентства, у разі прискореної відмови європейських країн від російського газу падіння видобутку в Росії за вказаний період може становити близько 550 млрд куб. м.

"Очікується, що найбільше постраждають розвідка та видобуток в Західному Сибіру та на півострові Ямал, тоді як перспективи видобутку на родовищах Східного Сибіру будуть більш стійкими", – йдеться у звіті.

Базовий сценарій МЕА передбачає зниження експорту російського трубопровідного газу до ЄС більш ніж на 55% до 2025 року щодо рівня 2021 року, прискорений – на 75%.

"Велика невизначеність у цьому питанні посилюється можливістю того, що Росія ще більше обмежить свої експортні потоки в односторонньому порядку, як вона вже зробила у 2022 році щодо деяких країн", – зазначили у МЕА.

За даними агентства, у першому півріччі поточного року трубопровідні постачання газу з Росії до Європи впали на 30% щодо минулого року внаслідок припинення експорту до низки країн, а також зниження прокачування "Північним потоком" у другій половині червня.

МЕА зазначає, що у разі збереження поточної структури поставок імпорт російського трубопровідного газу до ЄС у 2022 році знизиться на 45% – до менш ніж 80 млрд куб. м. У загальній структурі імпорту частка Росії становитиме лише 25% – найнижчий рівень за більш ніж 20 років.

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МЕА наголошує, що відмова ЄС від російського газу активізує зусилля Москви щодо зміни маршрутів експорту на Азію, проте країні знадобиться не менше 10 років, щоб збільшити постачання до регіону до рівня, близького до постачань до ЄС у 2021 році – 155 млрд куб. м.

"Це також вимагатиме розвитку нової інфраструктури експорту газу та значних капіталовкладень у той час, коли доступ Росії до ринків капіталу та енергетичних технологій обмежений різними санкціями", – наголошується у звіті.

Як повідомлялося, за даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.