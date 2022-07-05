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Новини
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Генштаб пояснив заборону на виїзд за межі області без дозволу військкомату (оновлено)

генштаб

Виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки ("військкомату") у воєнний час забороняється, згідно закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, вказаний закон діє ще з 1992 року.

Наразі з метою впорядкування обліку переміщених осіб Генштаб розробив Порядок надання дозволу громадянам, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Такий дозвіл видаватиметься на строк від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта.

"Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю", – зазначається у повідомленні.

Пізніше головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний нагадав, що всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. 

"Шановні громадяни – призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Усі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося", – написав Залужний у Facebook.

Він також оприлюднив порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання.

Згодом в ефірі національного телемарафону полковник Генерального штабу Збройних Сил Олександр Клись підтвердив, що військовозобов'язаним буде потрібно отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування для виїзду за межі областей.

"Якщо в межах області – не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області – теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані та отримати такий дозвіл", – цитує полковника Інтерфакс-Україна.

Він додав, що в Генштабі ЗСУ не вважають, що така кількість людей буде занадто великою.

Представник Генштабу уточнив, що це обмеження стосується військовозобов'язаних, оскільки зараз заклик йде щодо мобілізації саме цієї категорії осіб.

"Вона також видається для призовників, але цю категорію ми зараз не призиваємо. Це ті громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах та здобувають освіту", – сказав Клись.

Він додав, що такий дозвіл діятиме 30 діб, а надалі такий дозвіл знову можна буде отримати до ТЦК.

Автор: 

Генштаб ЗС (26) військовий обов'язок (11) військкомат (45) ЗСУ (362)


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Топ коментарі
+5
то людям мало піздарєза, безробіття, то ще й треба аби з квартири випускали по талонах, то якщо держслужбовці не мають трудового навантаження можна їх звільнити *****, як варіант, а замість ********* до прикладу реформувати суди та прокуратури, та воно нікому не встралося то і драконять людей гандони
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05.07.2022 14:45
+4
Вони там геть подуріли? Просто немаж слів. Може ще трудодні введете?
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05.07.2022 15:29
+3
Я часто їжджу з Києва до Черкас до родичів, і мені тепер постійно треба бігати до военкому? Мені більше робити нех..., чи що. Треба викроїти час, відпроситися з роботи, їхати в інший край міста, вистояти чергу, бити чолом перед военкомом, заради чого, заради папірця? Та підітріться нею! Не держава а балаган
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05.07.2022 15:21
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то людям мало піздарєза, безробіття, то ще й треба аби з квартири випускали по талонах, то якщо держслужбовці не мають трудового навантаження можна їх звільнити *****, як варіант, а замість ********* до прикладу реформувати суди та прокуратури, та воно нікому не встралося то і драконять людей гандони
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05.07.2022 14:45 Відповісти
Взагалі-то в нас війна іде, якщо ти цього не помітив!



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Я читаю: 0

Реєстрація: 07.05.2022
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05.07.2022 15:02 Відповісти
двір мого будинку ********** ракетою, я це помітив, поясню як для дитини природи - дата реєстрації це дата логіну
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05.07.2022 15:05 Відповісти
нет, дата регистрации - это когда был зарегистрирован, и это не дата логина, не нужно втирать дичь
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05.07.2022 23:31 Відповісти
Я часто їжджу з Києва до Черкас до родичів, і мені тепер постійно треба бігати до военкому? Мені більше робити нех..., чи що. Треба викроїти час, відпроситися з роботи, їхати в інший край міста, вистояти чергу, бити чолом перед военкомом, заради чого, заради папірця? Та підітріться нею! Не держава а балаган
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05.07.2022 15:21 Відповісти
Мені ще цікаво як з Києвом )) він у нас місто з окремим статусом, тому як окрема адміністративно територіальна одиниця не належить до Київської області та навпаки ) Як людині, яка живе у Вишгороді їздити на роботу в Київ? Кожного місяці бігати до військомату? Таких людей тисячі...
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05.07.2022 17:35 Відповісти
зачем вам работа, читайте указ и радуйтесь,
за вас будут работать дети судей и депутатов
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05.07.2022 19:09 Відповісти
Вони там геть подуріли? Просто немаж слів. Може ще трудодні введете?
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05.07.2022 15:29 Відповісти
Хай йдуть в тризду зі своїм кріпацтвом.
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05.07.2022 18:41 Відповісти
зеленский и его кореша решили отомстить за обидные прозвища и реинкарнировали крепостное право ...
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05.07.2022 19:10 Відповісти
Кароча расейськая імперия до 1870 года. Серія от Презідента янелоха,оманского,Верховнага Главнакамандувающаго 4ьі отказника боневтіка
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05.07.2022 19:17 Відповісти
Залужний:"Шановні військовозобов'язані-ви потрібні своїй державі"!
Как трогательно! Я нужен своей державе!!!
Переселенец с 14го года. Возраст 50 ++
Здоровье около нуля но не инвалид.
В 14м переехали на Западную.
Работы после предъявления паспорта е давали никакой. Кроме грузчика и т.д. Но по здоровью не мог. Держава с барского плеча выделила 25 баксов в месяц. Занялся предпринимательством. Прогорел. Держава сняла с меня "пособие" и штрафанула на 500 баксей. Кредит " льготный" давали на строительство. Под 21 процент вместо обычного 23. Землю бесплатную, что всем положена, зажали. Нашел работу за бугром. За 8 лет так на жилье и не заработал, плачу за съёмное " дяде".
И вот теперь я нужен своей державе !!!! Держава про меня вспомнила !!!!
Рыдаю от счастья.
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05.07.2022 19:33 Відповісти
держава-то олігархічна, олігархи мають вплив на держінститути, не знайшли часу з олігархами впоратися, все не на часі було у всіх Президентів, тому і так. То обов"язок громадського суспільства з олігархами розбиратися.
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06.07.2022 01:40 Відповісти
1984...
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06.07.2022 03:00 Відповісти

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