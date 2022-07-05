Генштаб пояснив заборону на виїзд за межі області без дозволу військкомату (оновлено)

Виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки ("військкомату") у воєнний час забороняється, згідно закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, вказаний закон діє ще з 1992 року.

Наразі з метою впорядкування обліку переміщених осіб Генштаб розробив Порядок надання дозволу громадянам, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Такий дозвіл видаватиметься на строк від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта.

"Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю", – зазначається у повідомленні.

Пізніше головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний нагадав, що всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити.

"Шановні громадяни – призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Усі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося", – написав Залужний у Facebook.

Він також оприлюднив порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання.

Згодом в ефірі національного телемарафону полковник Генерального штабу Збройних Сил Олександр Клись підтвердив, що військовозобов'язаним буде потрібно отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування для виїзду за межі областей.

"Якщо в межах області – не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області – теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані та отримати такий дозвіл", – цитує полковника Інтерфакс-Україна.

Він додав, що в Генштабі ЗСУ не вважають, що така кількість людей буде занадто великою.

Представник Генштабу уточнив, що це обмеження стосується військовозобов'язаних, оскільки зараз заклик йде щодо мобілізації саме цієї категорії осіб.

"Вона також видається для призовників, але цю категорію ми зараз не призиваємо. Це ті громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах та здобувають освіту", – сказав Клись.

Він додав, що такий дозвіл діятиме 30 діб, а надалі такий дозвіл знову можна буде отримати до ТЦК.