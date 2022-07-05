Велика Британія розширила санкції проти Білорусі

Велика Британія внесла поправки до списку чинних обмежувальних заходів проти Білорусі, додавши до нього заборону на імпорт зброї, низки виробів із сталі та заліза, посередницьких послуг, пов'язаних із металургійною продукцією, та інші обмеження.

В оприлюднених у вівторок британським урядом поясненнях йдеться, що забороняється "імпорт зброї, пов'язаних із нею виробів із заліза та сталі". Також упроваджується заборона на надання технічної допомоги, фінансових та брокерських послуг, пов'язаних із металургійною продукцією та мінеральними ресурсами, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, поправка продовжує "заборону на деякі мінеральні продукти та калій".

Поправки внесено 4 липня, 5 липня вони набули чинності.

У документі зазначається, що заборона поширюється на товари, місцем походження яких є Білорусь, або які поставляються з Білорусі. Це означає, що навіть якщо безпосереднім місцем відвантаження товарів була Білорусь, обмеження однаково можуть діяти.

Раніше повідомлялося, що до санкційного списку, крім заліза і сталі, потрапили експортовані Великою Британією до Білорусі нафтопродукти, компоненти новітніх технологій, зокрема які використовуються під час квантових обчислень, предмети розкоші. Також уряд Великої Британії розширить список білоруських компаній, борговим зобов'язанням та цінним паперам яких заборонено обіг на британському фінансовому ринку.