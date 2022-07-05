Експорт зернових зріс у червні на 25%, – Мінагрополітики

У червні 2022 року Україна експортувала 2,17 млн тонн зернових, зернобобових, олійних і продуктів їх переробки, що на 470 тис. тонн, або 25% більше ніж у попередньому місяці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства агарної політики та продовольства.

Зазначається, що експорт пшениці виріс у червні більш ніж в 3 рази до близько 138 тис. тонн у порівнянні з 43,5 тис. тонн, що були відправлені на експорт у травні. Водночас це значно менше 662 тис. тон пшениці, експортованої з України в червні 2021 року за працюючих морських портів країни.

Також Україна відвантажила на експорт 26 тис. тонн ячменю, що більш ніж у два рази більше ніж у травні. Однак це менше ніж 73 тис. тонн ячменю, що були відвантажені з країни в черні 2021 року.

Фактичний експорт кукурудзи виріс у червні на 54 тис. тонн у порівнянні з травнем і склав 1,01 млн тонн. У червні 2021 року цей показник становив 1,7 млн. тонн.

"Кукурудза продовжує домінувати в експорті аграрної продукції, її постачання у червні складають близько 47% від загального експорту зернових, зернобобових, олійних і продуктів їх переробки", – йдеться у повідомленні.

Водночас українські експортери продовжили нарощувати постачання соняшника. Так у червні його фактичний експорт побив черговий рекорд, досягнувши позначки в 540 тис. тонн, що майже на 60% більше ніж у травні цього року. Це також майже втричі більше, ніж загальний експорт соняшнику в 189,6 тис. тонн за весь попередній сезон.

Фактичний експорт соняшникової олії склав за місяць 267 тис. тонн, що на 65 тис. тонн більше ніж у травні, але на 18% менше ніж у червні минулого року.